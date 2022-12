GQ Türkiye Men Of The Year 2022 Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl onuncusu düzenlenen GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" dün akşam sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği ödül töreninde 2022 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi. İşte GQ Türkiye "Men Of The Year 2022"de ödül alan isimler ve geceden renkli görüntüler...