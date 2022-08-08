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Haberler Galeri Güldür Güldür'ün Mehtap'ını hiç böyle gördünüz mü? Pozlarıyla ortalığı ateşe verdi

Güldür Güldür'ün Mehtap'ını hiç böyle gördünüz mü? Pozlarıyla ortalığı ateşe verdi

Güldür Güldür adlı programda canlandırdığı Mehtap karakteriyle hayran kitlesini ikiye katlayan Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle parmak ısırtıyor. Ekranların başarılı ismi verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavuruyor.

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 12:53
Güldür Güldür’ün Mehtap’ını hiç böyle gördünüz mü? Pozlarıyla ortalığı ateşe verdi

Güldür güldür'ün Mehtap karakterine can veren Meltep Yılmazkaya verdiği pozlarla kasıp kavuruyor.

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Güldür Güldür’ün Mehtap’ını hiç böyle gördünüz mü? Pozlarıyla ortalığı ateşe verdi

Yılmazkaya, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ını hiç böyle gördünüz mü? Pozlarıyla ortalığı ateşe verdi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ını hiç böyle gördünüz mü? Pozlarıyla ortalığı ateşe verdi

Aile Saadeti, Dedemin Fişi ve Cici Babam gibi filmlerde rol alan en çok Güldür Güldür programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle hafızalara kazınan Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabından görenleri şaşırtan bir poza imza attı.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ını hiç böyle gördünüz mü? Pozlarıyla ortalığı ateşe verdi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

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