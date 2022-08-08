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Güldür Güldür'ün Mehtap'ını hiç böyle gördünüz mü? Pozlarıyla ortalığı ateşe verdi
Güldür Güldür adlı programda canlandırdığı Mehtap karakteriyle hayran kitlesini ikiye katlayan Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle parmak ısırtıyor. Ekranların başarılı ismi verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavuruyor.
Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 12:30Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 12:53
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Güldür güldür'ün Mehtap karakterine can veren Meltep Yılmazkaya verdiği pozlarla kasıp kavuruyor.
Yılmazkaya, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Aile Saadeti, Dedemin Fişi ve Cici Babam gibi filmlerde rol alan en çok Güldür Güldür programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle hafızalara kazınan Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabından görenleri şaşırtan bir poza imza attı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.