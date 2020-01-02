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Haberler > Galeri > Gülperi ve Benim Adım Melek dizisinin güzel oyuncusu Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali olay oldu

Gülperi ve Benim Adım Melek dizisinin güzel oyuncusu Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali olay oldu

Bir döneme damgasını vuran Gülperi dizisinin oyuncuları yine dikkatleri üzerine çekti. Gülperi canlandırdığı Selen rolüyle izleyiciden tam not alan güzel oyuncu Rabia Soytürk, bu başarısını Benim Adım Melek dizisindeki Defne karakteriyle de gösterdi. Gülperi ve Benim Adım Melek dizisinin oyuncularını yakından tanımak isteyen diziseverler 'Gülperi Selen'in gerçek adı ne?, Benim Adım Melek Defne kimdir?, Rabia Soytürk kaç yaşında?' gibi soruların yanıtını aradı. Rabia Soytürk'ün ortaya çıkan estetiksiz haliyle Instagram'da gündem oldu. Bakın Gülperi'nin Selen'i aynı zamanda Benim Adım Melek dizisinin Defne'si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali nasılmış!

Giriş Tarihi: 2 Ocak 2020 Perşembe 14:52 Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2020 Perşembe 14:58
Gülperi ve Benim Adım Melek dizisinin güzel oyuncusu Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali olay oldu

Bir döneme damgasını vuran Gülperi dizisinin oyuncuları yine dikkatleri üzerine çekti. Gülperi canlandırdığı Selen rolüyle izleyiciden tam not alan güzel oyuncu Rabia Soytürk, bu başarısını Benim Adım Melek dizisindeki Defne karakteriyle de gösterdi. Gülperi ve Benim Adım Melek dizisinin oyuncularını yakından tanımak isteyen diziseverler 'Gülperi Selen'in gerçek adı ne?, Benim Adım Melek Defne kimdir?, Rabia Soytürk kaç yaşında?' gibi soruların yanıtını aradı. Rabia Soytürk'ün ortaya çıkan estetiksiz haliyle Instagram'da gündem oldu. Bakın Gülperi'nin Selen'i aynı zamanda Benim Adım Melek dizisinin Defne'si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali nasılmış!

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Gülperi ve Benim Adım Melek dizisinin güzel oyuncusu Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali olay oldu

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Gülperi ve Benim Adım Melek dizisinin güzel oyuncusu Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali olay oldu
Gülperi ve Benim Adım Melek dizisinin güzel oyuncusu Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali olay oldu
Gülperi ve Benim Adım Melek dizisinin güzel oyuncusu Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali olay oldu
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