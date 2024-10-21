Gülse Birsel'den Vural Çelik'e tepki çeken veda mesajı
Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteri ile hafızalarda yer edinen oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Dizide uzun süre birlikte çalıştığı Gülse Birsel, Çelik'in vefatının ardından sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Ancak mesajı ile tepki çeken Birsel, bir süre sonra o paylaşımını kaldırdı.
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı olarak hafızalarda yer edinen ve birçok başarılı projeden tanıdığımız sanatçı Vural Çelik, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayata gözlerini yummuştu.
Cenazeye katılmayan ve küs oldukları bilinen Gülse Birsel, cenaze törenine katılmazken sosyal medyadan yaptığı "Vural'a vedam" başlıklı yazısı dikkat çekti.
Vural Çelik'in cenazesine katılmayan Birsel, bunun nedenini de açıkladığı paylaşımında adeta merhum sanatçıyı şikayet edince tepkilerin odağı oldu.
İŞTE GÜLSE BİRSEL'İN SOSYAL MEDYADA SİLDİĞİ O AÇIKLAMASI...
"Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır.
Ben bunu yazarak yapacağım. Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik Avrupa Yakası'nın ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. Çok tatlı bir performans gösterdi. O hafta yapımcıya "Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum" dedim ve Vural ekibe katılmış oldu. Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe "Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?" cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu."
"Özellikle bana ve Engin Günaydın'a çok nazı geçerdi. Sette biraz da bizi güldürmek için oynadığı bir "Mağdur persona"sı vardı. Şenay Gürler'le bir kahve içmeye mi çıkıyoruz, "Vaay tabii sosyete bizi davet etmez"! "Ya iki kız dedikodu yapacağız, sen niye geliyorsun?" "Yok ben garibanım zaten, bir kahve ısmarlamazsınız bu fakire, ben hangi parayla kahve içeceğim" filan derken bu sefer abarttığını fark edip onu gülme tutardı."
"Setin bu geleneksel şakasından, bu dinamikten "Zenginliğine rağmen hep mağdur hep ezik Gülenay"ı yazdım. Vural nefis oynadı. "Birinin bizi durduramadığı" günlerdi. Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı. Yapımcılarla konuşup, bana alıngan tonlu bir mesajla ayrıldığını söyledi ve teşekkür etti. Belki ısrar etmemi, yapımcıyı arayıp onsuz olmaz dememi bekledi."