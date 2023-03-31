Gün geçtikçe eriyor! Ata Demirer'in son hali dikkat çekti

Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, son haliyle dikkat çekti. Gün geçtikçe zayıflayan, toplamda 22 kilo veren ve eski halinden eser kalmayan Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.