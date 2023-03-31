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Gün geçtikçe eriyor! Ata Demirer'in son hali dikkat çekti
Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, son haliyle dikkat çekti. Gün geçtikçe zayıflayan, toplamda 22 kilo veren ve eski halinden eser kalmayan Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 16:00Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 16:16
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Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, usta sanatçı Şener Şen ile bir araya geldi.