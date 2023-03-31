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Haberler Galeri Gün geçtikçe eriyor! Ata Demirer'in son hali dikkat çekti

Gün geçtikçe eriyor! Ata Demirer'in son hali dikkat çekti

Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, son haliyle dikkat çekti. Gün geçtikçe zayıflayan, toplamda 22 kilo veren ve eski halinden eser kalmayan Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 16:00 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 16:16
Gün geçtikçe eriyor! Ata Demirer’in son hali dikkat çekti

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, usta sanatçı Şener Şen ile bir araya geldi.

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Gün geçtikçe eriyor! Ata Demirer’in son hali dikkat çekti

Ata Demirer, Şener Şen'in yer aldığı kareyi Instagram hesabından "Ne kadar şanslıyım" ifadeleriyle paylaştı.

Gün geçtikçe eriyor! Ata Demirer’in son hali dikkat çekti

Demirer'in gönderisi, büyük beğeni topladı.

Gün geçtikçe eriyor! Ata Demirer’in son hali dikkat çekti

Fotoğrafta çok zayıfladığı dikkatlerden kaçmayan Ata Demirer'e "Kilo alma artık şahane görünüyorsun" yorumları yağdı.

Gün geçtikçe eriyor! Ata Demirer’in son hali dikkat çekti

22 kilo veren Ata Demirer nasıl zayıfladığını da açıklamıştı. Demirer, "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim.

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