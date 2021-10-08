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Günlük burç yorumları - 8 Ekim Cuma

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 8 Ekim Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 09:01 Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 09:08
Günlük burç yorumları - 8 Ekim Cuma

KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ kimseye açıklamıyorsunuz. Yetiştirmeniz gereken konular olduğunda iyice içine kapanık oluyorsunuz. Gizli duyguların kişisi oldunuz. Arkadaşlarınız sizden oldukça şikayetçi.

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Günlük burç yorumları - 8 Ekim Cuma

BOĞA: AŞKIN gözü kördür derler, siz de bilirsiniz. Bugünlerde hiç olumsuz düşünce duymak istemiyorsunuz. Çevreniz sizin iyiliğinizi istiyor. Nedense bu konuda onlara kapalı davranıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 8 Ekim Cuma

İKİZLER: AKTİF, kalıcı, inatçı ve yüksek motivasyonunuza herkes şaşırıyor. Çevreniz enerjinizi hayranlıkla izliyorlar. Yeter ki, kendinize özgü yaşam tarzınıza müdahale etmesinler.

Günlük burç yorumları - 8 Ekim Cuma

YENGEÇ: ÇEKİCİ, ve ikna edici olmanız çevrenizde olumlu etkilere sebep oluyor. Bugün girdiğiniz her ortamda, sizin istekleriniz ön plana çıkacak ve düşüncelerinizi rahatlıkla ifade edebileceksiniz.

Günlük burç yorumları - 8 Ekim Cuma

ASLAN: DUYGULU, enerji dolu ve çekici kişiliğiniz, çevrenizin sürekli kalabalık olmasına sebep oluyor. Fakat, sizin gözünüz, sevdiğinizden başkasını görmüyor. Gelecekle ilgili yeni planlarınız var.

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