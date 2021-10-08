Günlük burç yorumları - 8 Ekim Cuma

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 8 Ekim Cuma günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 09:01Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 09:08
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KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ kimseye açıklamıyorsunuz. Yetiştirmeniz gereken konular olduğunda iyice içine kapanık oluyorsunuz. Gizli duyguların kişisi oldunuz. Arkadaşlarınız sizden oldukça şikayetçi.