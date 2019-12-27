Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir işletmeci oldu

2020'DEN AŞK BEKLİYOR



2019 yılının kendisi için çok kötü geçtiğini söyleyen oyuncu, "2020'de aşk istiyorum. Ben aşksız yapamam, sevmek sevilmek isterim. Doğru insanı bulursam da hemen evlenip çocuk yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.