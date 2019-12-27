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Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir işletmeci oldu

Oyuncu Bestemsu Özdemir işletmeciliğe soyundu. Önceki akşam İstanbul Nişantaşı Valikonağı Caddesi'nde bulunan restoranının açılışını yaptı. Öte yandan Bestemsu Özdemir restoranın hazırlık aşamasında mobilyalarını işçilerle birlikte taşıdı.

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2019 Cuma 22:08 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2019 Cuma 22:09
Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir işletmeci oldu

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

Oyuncu Bestemsu Özdemir işletmeciliğe soyundu. Önceki akşam İstanbul Nişantaşı Valikonağı Caddesi'nde bulunan restoranının açılışını yaptı. Özdemir, "Buraya çok emek harcadım. Eşyaları bile kendi ellerimle taşıdım. Her şeyle kendim ilgilendim" dedi.

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Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir işletmeci oldu

2020'DEN AŞK BEKLİYOR

2019 yılının kendisi için çok kötü geçtiğini söyleyen oyuncu, "2020'de aşk istiyorum. Ben aşksız yapamam, sevmek sevilmek isterim. Doğru insanı bulursam da hemen evlenip çocuk yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir işletmeci oldu

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Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir işletmeci oldu

BARIŞ ARDUÇ

Cankurtaran

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir işletmeci oldu

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Popçu Serdar Ortaç Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tevsiye eğitimi aldı. Bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının dükkanındaki torna tezgahında çalıştı.

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