Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir işletmeci oldu

Oyuncu Bestemsu Özdemir işletmeciliğe soyundu. Önceki akşam İstanbul Nişantaşı Valikonağı Caddesi'nde bulunan restoranının açılışını yaptı. Öte yandan Bestemsu Özdemir restoranın hazırlık aşamasında mobilyalarını işçilerle birlikte taşıdı.
Giriş Tarihi: 27 Aralık 2019 Cuma 22:08Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2019 Cuma 22:09
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TARHAN ABDULLAHOĞULLARI
Oyuncu Bestemsu Özdemir işletmeciliğe soyundu. Önceki akşam İstanbul Nişantaşı Valikonağı Caddesi'nde bulunan restoranının açılışını yaptı. Özdemir, "Buraya çok emek harcadım. Eşyaları bile kendi ellerimle taşıdım. Her şeyle kendim ilgilendim" dedi.
2019 yılının kendisi için çok kötü geçtiğini söyleyen oyuncu, "2020'de aşk istiyorum. Ben aşksız yapamam, sevmek sevilmek isterim. Doğru insanı bulursam da hemen evlenip çocuk yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.
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