Güzide Duran’ın boşanma davasında sürpriz tanık

İş insanı Adnan Aksoy ile 16 yıl önce nikah masasına oturan Güzide Duran'ın evliliği sona eriyor. İhanet ve şiddet iddiasının konuşulduğu ilişkinin boşanma davasının tanık listesinde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un yer aldığı ortaya çıktı.
HABER MERKEZİ
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1996 Best Model of Türkiye birincisi manken Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmişti. 16 yıldır evli ve iki çocukları olan ünlü çift ayrılık kararı almıştı. Eşi Adnan Aksoy ile boşanma haberlerine açıklık getiren Duran, "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" demişti.
OKAN BURUK İLE AŞK DEDİKODULARI Geçtiğimiz günlerde boşanma davasıyla ilgili gizlilik kararı olduğunu belirtip "Bunlar özel mahrem konular" diyen Güzide Duran, son dönemde adının Galatasaray teknik direktörü Okan Burak'la anılmasına isyan edip şöyle konuşmuştu:
"Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz merhabalaşıyoruz. Her iki taraf da bununla ilgili açıklama yaptı. İspatlayacağım diye gibi derdim yok, kendimden eminim sonuçta"
İHANET VE ŞİDDET İDDİASI
Manken Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'a boşanma davası açmış, ihanete uğradığını, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmişti.
20 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT
Ünlü ismin avukatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tarafların boşanmasını ve çocukların velayetinin müvekkile verilmesini istiyoruz. Müvekkil ve çocuklar için aylık 600 bin lira nafaka ile 20 milyon lira tazminat ve 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talebimiz bulunmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.
Çiftin boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Aksoy'un, mahkemeye sunduğu 9 kişilik tanık listesinde sürpriz bir ismin yer aldığı ortaya çıktı.
OKAN BURUK TANIK OLARAK DİNLENECEK
Aksoy, boşanma davasının duruşmasında Güzide Duran ile ilişki yaşadığı iddia edilen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un tanık olarak dinlenmesini talep etti.
Hürriyet'in haberine göre; Adnan Aksoy'un bu talebi üzerine mahkeme, teknik direktör Okan Buruk ile diğer 8 tanığa duruşmalara katılması için davetiye çıkaracak.