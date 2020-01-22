Hadise Instagram'ı salladı! Hadise'nin boyunu ilk kez duyan takipçileri hayrete düştü

Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise yine dikkatleri üzerine çekti. Hadise bu kez de Instagram hesabından paylaştığı video ile gündem oldu. 34 yaşındaki Hadise'nin paylaştığı video kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri olurken sosyal medya kullanıcıları tarafından güzel şarkıcının boyu merak konusu oldu. Hayranları Hadise'nin doğum tarihinden sonra en fazla ''Hadise'nin boyu kaç cm?' sorusuna yanıt aradı. Bakın Hadise'nin boyu ne kadar!