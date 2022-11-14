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Haberler Galeri Hain saldırıda hayatını kaybeden Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'a veda!

Hain saldırıda hayatını kaybeden Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'a veda!

Dün İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain terör saldırısında hayatını kaybeden anne kız Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar son yolculuğuna uğurlandı. Eski eşi ve kızının tabutuna sarılan oyuncu Nurettin Uçar gözyaşlarına boğuldu.

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 16:33 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 16:58
Hain saldırıda hayatını kaybeden Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar’a veda!

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden anne kız Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar son yolculuğuna uğurlandı.

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Hain saldırıda hayatını kaybeden Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar’a veda!

Eski eşinin ve kızının tabutuna sarılan oyuncu Nurettin Uçar gözyaşlarına boğuldu.

Hain saldırıda hayatını kaybeden Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar’a veda!

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör salıdırısında hayatını kaybeden anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar için Bahçelievler'de bulunan Şirinevler Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Hain saldırıda hayatını kaybeden Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar’a veda!

İkindi namazına müteakip düzenlenen törene aile yakınları ve oyuncu baba Nurettin Uçar katıldı.

Hain saldırıda hayatını kaybeden Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar’a veda!

İkindi namazına müteakip düzenlenen törene aile yakınları ve oyuncu baba Nurettin Uçar katıldı.

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