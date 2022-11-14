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Hain saldırıda hayatını kaybeden Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'a veda!
Hain saldırıda hayatını kaybeden Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'a veda!
Dün İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain terör saldırısında hayatını kaybeden anne kız Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar son yolculuğuna uğurlandı. Eski eşi ve kızının tabutuna sarılan oyuncu Nurettin Uçar gözyaşlarına boğuldu.
Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 16:33
Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 16:58
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden anne kız Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar son yolculuğuna uğurlandı.
Eski eşinin ve kızının tabutuna sarılan oyuncu Nurettin Uçar gözyaşlarına boğuldu.
Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör salıdırısında hayatını kaybeden anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar için Bahçelievler'de bulunan Şirinevler Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
İkindi namazına müteakip düzenlenen törene aile yakınları ve oyuncu baba Nurettin Uçar katıldı.
İkindi namazına müteakip düzenlenen törene aile yakınları ve oyuncu baba Nurettin Uçar katıldı.