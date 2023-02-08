Hakan Balta'nın eşi Derya Balta yardım kutusunun içinden çıkanlara isyan etti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyaları başlatıldı ve tüm Türkiye tek yürek oldu. Yardımlar toplanırken ünlü isimler de afet bölgesindeki depremzedeler için gönüllü olarak çalışıyor. Bu isimlerden biri de eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta. Gönderilen yardım malzemelerini ayrıştırmak için çalışan Derya Balta, gelen kutuların içinden çıkan kıyafetleri görünce sinirlerine hakim olamadı ve sosyal medya hesabından isyan etti.