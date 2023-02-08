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Haberler Galeri Hakan Balta'nın eşi Derya Balta yardım kutusunun içinden çıkanlara isyan etti

Hakan Balta'nın eşi Derya Balta yardım kutusunun içinden çıkanlara isyan etti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyaları başlatıldı ve tüm Türkiye tek yürek oldu. Yardımlar toplanırken ünlü isimler de afet bölgesindeki depremzedeler için gönüllü olarak çalışıyor. Bu isimlerden biri de eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta. Gönderilen yardım malzemelerini ayrıştırmak için çalışan Derya Balta, gelen kutuların içinden çıkan kıyafetleri görünce sinirlerine hakim olamadı ve sosyal medya hesabından isyan etti.

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2023 Çarşamba 11:16 Güncelleme Tarihi: 8 Şubat 2023 Çarşamba 11:45
Hakan Balta’nın eşi Derya Balta yardım kutusunun içinden çıkanlara isyan etti

Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ili vuran deprem felaketi sonrasında Türkiye yardımlarına devam ediyor. Hem maddi hem de malzeme yardımı için adeta seferber olundu. Çeşitli yardım dernekleri ve AFAD, sivil toplum kruluşları ve kulüplerin kampanyalarına katılan federasyonlar ile futbolcular depremzedeler için harekete geçti.

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Hakan Balta’nın eşi Derya Balta yardım kutusunun içinden çıkanlara isyan etti

Türkiye'nin dört bir yanından yardımseverler, afet bölgesindeki depremzeder için yardım kolileri hazırlıyor. Bunlardan biri de yardım toplama alanında gönüllü olarak çalışan eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta. Derya Balta, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla sinirlerine hakim olamadı.

Hakan Balta’nın eşi Derya Balta yardım kutusunun içinden çıkanlara isyan etti

Gönderilen kıyafetler ise, pes dedirten türden. Kolilerin içinden çıkan yazlık kıyafetleri gösteren Balta, "Bari burda yüzlerce insanı yormayın" yazdı.

Hakan Balta’nın eşi Derya Balta yardım kutusunun içinden çıkanlara isyan etti

Derya Balta. yardım toplama alanında gönüllü olarak çalışan Derya Balta, gelen yardım kolilerinin içinde saten gecelik ve terlik gönderildiğini görünce çılgına döndü.

Hakan Balta’nın eşi Derya Balta yardım kutusunun içinden çıkanlara isyan etti

Kolilerin içinden çıkan yazlık kıyafetleri gösteren Balta, "Bari burda yüzlerce insanı yormayın" yazdı.

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