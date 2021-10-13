Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın arasında sular durulmuyor

TÜRK MİLLETİNE ALENEN HAKARET

Dilekçede ayrıca Aydın'ın Türk toplumuna yönelik ağır hakaretler içeren paylaşımlarda bulunduğu bu paylaşımlar arasında, 'Siz Türk toplumu olarak gerçekten inanılmaz derecede insanların mutluluklarını kıskanan şerefsiz bir milletsiniz. Vatandaşlığımı da mümkün olan en kısa sürede iptal ediyorum.' gibi ifadelerin de bulunduğuna ayrıca Aydın'ın anne tarafından Ukraynalı olduğu bu nedenle Türk ırkına yönelik etnik anlamda hakaret kastı olduğu dile getirildi.