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Haberler Galeri Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın arasında sular durulmuyor

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın arasında sular durulmuyor

İş insanı Hakan Sabancı ile anılan Aygün Aydın arasında sular durulmuyor. Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığını söylemiş ve inanmayanlara kızıp, ünlü iş adamıyla yazışmalarını yayınlamıştı. Hakan Sabancı ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın, magazin gündemini bir hayli meşgul etmişti. Hakan Sabancı'nın kendisi hakkında aldığı uzaklaştırma kararını, sosyal medya hesabından mesajlar paylaşarak ihlal ettiği gerekçesiyle iki kez zorlama hapsine çarptırılan Aygün Aydın, bir şok daha yaşadı. Sabancı, Aydın hakkında 6 ayrı suçtan dava açtı.İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 13:41 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 14:03
Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın arasında sular durulmuyor

Hakan Sabancı ile yaşadıklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Aygün Aydın, geçen aylarda Hakan Sabancı'nın aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği için 3 gün zorlama hapsi yatmıştı. Aygün Aydın, cezaevinden çıktıktan sonra Hakan Sabancı'ya yönelik sert ifadeler kullanmıştı. Aygün yaptığı açıklamada, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim! Sen beni nasıl o katillerin içine böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan, andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim" ifadelerine yer vermişti.

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Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın arasında sular durulmuyor

'DUYGULARIMLA OYNAYIP BENİ HAMİLE BIRAKTIN'

Sabancı'nın duygularıyla oynadığını iddia eden Aydın, "Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu. Herkes öğrenince mi rahatsız oldun? Diğer pısırık kızlar gibi oradan kaybolmayıp tüm pisliklerini cümle âleme bildirince mi hapsi uygun gördün. Kalk şimdi haysiyetsiz haysiyetsiz kadın haklarını savun. Hangi yüzle savunacaksan.. Daha kendi çocuğuna sahip çıkamamış adam elbette ki avukat ordusuyla saldırıp ailesinin maddi gücünün arkasına saklanacaktır" demişti.

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın arasında sular durulmuyor

'AİLEM BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞADI'

Aygün Aydın'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaların ardından Hakan Sabancı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek eski kız arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın arasında sular durulmuyor

Sabancı tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde Aygün Aydın'ın aralarında özel olan konuşmaları kamuoyuna yansıtarak kişilik haklarına zarar verdiğini, yapılan paylaşımların haberleştirilmesiyle birlikte ailesinin de büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın arasında sular durulmuyor

TÜRK MİLLETİNE ALENEN HAKARET

Dilekçede ayrıca Aydın'ın Türk toplumuna yönelik ağır hakaretler içeren paylaşımlarda bulunduğu bu paylaşımlar arasında, 'Siz Türk toplumu olarak gerçekten inanılmaz derecede insanların mutluluklarını kıskanan şerefsiz bir milletsiniz. Vatandaşlığımı da mümkün olan en kısa sürede iptal ediyorum.' gibi ifadelerin de bulunduğuna ayrıca Aydın'ın anne tarafından Ukraynalı olduğu bu nedenle Türk ırkına yönelik etnik anlamda hakaret kastı olduğu dile getirildi.

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