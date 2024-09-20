Haluk Bilginer 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisiyle 2. Kez Emmy'e aday gösterildi

Haluk Bilginer, 2019'da 'Şahsiyet'te canlandırdığı 'Agah Beyoğlu' karakteriyle ödül kazanmıştı. Usta oyuncu, ikinci sezonu çekilen 'Şahsiyet' dizisiyle bir kez daha 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde Emmy'e aday gösterildi.