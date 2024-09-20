Haluk Bilginer 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisiyle 2. Kez Emmy'e aday gösterildi
Haluk Bilginer, 2019'da 'Şahsiyet'te canlandırdığı 'Agah Beyoğlu' karakteriyle ödül kazanmıştı. Usta oyuncu, ikinci sezonu çekilen 'Şahsiyet' dizisiyle bir kez daha 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde Emmy'e aday gösterildi.
Giriş Tarihi: 20.09.2024 10:47Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:20
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Haluk Bilginer, 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisiyle 2. Kez Emmy'e aday gösterildi
Türk oyuncu Haluk Bilginer, bir kez daha televizyon yapımlarının değerlendirildiği, yüksek prestijli Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi. Bilginer, Ay Yapım imzalı 'Şahsiyet' adlı dizinin ikinci sezonuyla 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.