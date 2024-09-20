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Haluk Bilginer 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisiyle 2. Kez Emmy'e aday gösterildi

Haluk Bilginer, 2019'da 'Şahsiyet'te canlandırdığı 'Agah Beyoğlu' karakteriyle ödül kazanmıştı. Usta oyuncu, ikinci sezonu çekilen 'Şahsiyet' dizisiyle bir kez daha 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde Emmy'e aday gösterildi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 20.09.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:20

Haluk Bilginer, 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisiyle 2. Kez Emmy'e aday gösterildi
Haluk Bilginer, ’En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisiyle 2. Kez Emmy’e aday gösterildi

Türk oyuncu Haluk Bilginer, bir kez daha televizyon yapımlarının değerlendirildiği, yüksek prestijli Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi. Bilginer, Ay Yapım imzalı 'Şahsiyet' adlı dizinin ikinci sezonuyla 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.

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Haluk Bilginer, 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisiyle 2. Kez Emmy'e aday gösterildi
Haluk Bilginer, ’En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisiyle 2. Kez Emmy’e aday gösterildi

Haluk Bilginer, 2019'da yine 'Şahsiyet'de canlandırdığı 'Agah Beyoğlu' karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday gösterilmiş, yapılan oylamada ödülü kazanmıştı.

Haluk Bilginer, 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisiyle 2. Kez Emmy'e aday gösterildi
Haluk Bilginer, ’En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisiyle 2. Kez Emmy’e aday gösterildi

Haluk Bilginer'in bu yılki Uluslararası Emmy Ödülleri'ndeki rakipleri şöyle;

Julio Andrade... Betinho: No Fio da Navalha (Brezilya)

Laurent Lafitte... Tapie (Fransa)

Timothy Spall... The Sixth Commandment (İngiltere)