’Hamileyken aldatıldım’ diyen Tuğçe Tayfur sosyal medyadan meydan okudu

"KADINLAR BENİM KOCALARIMI SEVİYOR"

Tuğçe Tayfur da aldatıldığını ima ederek şunları söylemişti: "Kadınlar seviyor benim kocalarımı. Hep hamileyken yaşıyorum ben bu 3. şahıs muhabbetlerini. İlk defa gelmiyor yani başıma, alışığım. He bu arada yazışma var ortada... Daha ilerisini bu kocamda yaşamadım çok şükür ama o potansiyeli anlamadım değil.