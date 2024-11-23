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Haberler Galeri 'Hamileyken aldatıldım' diyen Tuğçe Tayfur sosyal medyadan meydan okudu

'Hamileyken aldatıldım' diyen Tuğçe Tayfur sosyal medyadan meydan okudu

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur 'yine hamileyken aldatıldım' açıklaması ile çok konuşuldu. Eşi Muhammet Aydın tarafından ihanete uğradığını belirten Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile adeta meydan okudu.

HABER MERKEZİ

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’Hamileyken aldatıldım’ diyen Tuğçe Tayfur sosyal medyadan meydan okudu

Babası Ferdi Tayfur ile sorunlar yaşayarak davalık olan müzisyen Tuğçe Tayfur evliliğinde kriz yaşıyor. Tayfur, 2. bebeğine hamile olduğu eşi Muhammet Aydın tarafından ihanete uğradığını açıkladı.

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’Hamileyken aldatıldım’ diyen Tuğçe Tayfur sosyal medyadan meydan okudu

2023 yılında Muhammet Aydın ile nikah masasına oturan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 18 Haziran'da da kızını dünyaya getirmişti. İlk evliliğinden bir oğlu olan Tuğçe Tayfur, doğumdan 4,5 ay sonra üçüncü bebeğine hamile olduğunu duyurdu.

’Hamileyken aldatıldım’ diyen Tuğçe Tayfur sosyal medyadan meydan okudu

Tayfur ile Muhammet Aydın'ın arasına kara kedi girdiği iddia edildi. İkili sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakırken, Tuğçe Tayfur'un hesaplarından eşi ile yer aldığı kareleri sildi.

’Hamileyken aldatıldım’ diyen Tuğçe Tayfur sosyal medyadan meydan okudu

"EŞİM DÜZGÜN VE EDEPLİDİR"
Eşinin imalı paylaşımların ardından açıklama yapan Muhammet Aydın "Paylaşabileceğim bir atasözü, manidar bir çift cümlem yoktur. Kızımın ve doğmamış evladımın anasıdır, düzgündür. Edeplidir. İnsandır. Hiçbir zaman da hatası olmamıştır. Hayırlısı neyse Allah'tandır. Hayır da... Şer de... Markamız, kızıma hediye ettiğim bir marka olduğu için başındayım. Elhamdülillah da hep böyle kalacaktır" dedi.

’Hamileyken aldatıldım’ diyen Tuğçe Tayfur sosyal medyadan meydan okudu

"KADINLAR BENİM KOCALARIMI SEVİYOR"
Tuğçe Tayfur da aldatıldığını ima ederek şunları söylemişti: "Kadınlar seviyor benim kocalarımı. Hep hamileyken yaşıyorum ben bu 3. şahıs muhabbetlerini. İlk defa gelmiyor yani başıma, alışığım. He bu arada yazışma var ortada... Daha ilerisini bu kocamda yaşamadım çok şükür ama o potansiyeli anlamadım değil.

’Hamileyken aldatıldım’ diyen Tuğçe Tayfur sosyal medyadan meydan okudu

"Ondan bu manidar paylaşımlarım. Aman alın tepe tepe kullanın ayol. Dünyada ne kadın biter ne de erkek. Yeter ki insan seviyorum derken lafta değil, gönülden sevsin."

Tuğçe Tayfur'un yaşananlarından ardından annesi Necla Nazır ile yaşamaya başladığı ileri sürüldü.

’Hamileyken aldatıldım’ diyen Tuğçe Tayfur sosyal medyadan meydan okudu

"BİR TUĞÇE TAYFUR KOLAY YETİŞMİYOR"
Tuğçe Tayfur, takipçilerinden gelen destek mesajlarına şöyle karşılık verdi: "Canım hanımlar siz hiç üzülmeyin, merak etmeyin. Ben öyle kolay kolay yıkılmam ayol. Bir Tuğçe Tayfur kolay yetişmiyor, biliyorsunuz... Seviyorum ve kucaklıyorum hepinizi. Fırsat buldukça okuyorum her bir mesajınızı..."