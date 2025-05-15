Harika Avcı'dan şoke eden açıklama: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
Bir döneme damgasını vuran başarılı oyuncu Harika Avcı, sağlık durumuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 65 yaşındaki Avcı ""Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.
HABER MERKEZİ
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Bir döneme güzelliği ile damgasını vuran ve adından söz ettiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediği iddialarıyla gündeme gelmişti.