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Harika Avcı'dan şoke eden açıklama: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Bir döneme damgasını vuran başarılı oyuncu Harika Avcı, sağlık durumuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 65 yaşındaki Avcı ""Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

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Harika Avcı’dan şoke eden açıklama: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Bir döneme güzelliği ile damgasını vuran ve adından söz ettiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediği iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Harika Avcı’dan şoke eden açıklama: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Aynı zamanda ciddi sağlık sorunları da yaşayan 65 yaşındaki Harika Avcı, sessizliğini Onur Akay'a bozdu.

"DOKTORA DA GİTMİYORUM"

Ünlü sanatçı "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz" dedi.

Harika Avcı’dan şoke eden açıklama: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

"HERKESİ AFFETTİM"

Harika Avcı, sözlerine "Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim" diye devam etti.

Harika Avcı’dan şoke eden açıklama: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

1980'li yıllarda ardı ardına birçok filmde rol alan ve gerçek adı Nermin Ocak olan ünlü isme Harika Avcı adını veren kişi Gönül Yazar olmuştu.