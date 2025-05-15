Harika Avcı’dan şoke eden açıklama: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

"HERKESİ AFFETTİM"

Harika Avcı, sözlerine "Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim" diye devam etti.