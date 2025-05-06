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Haberler Galeri 'Hav Hav' şarkısıyla ünlenen rapçi Lvbel C5 tutuklandı

'Hav Hav' şarkısıyla ünlenen rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Özellikle gençler arasında 'Hav hav' şarkısıyla ünlenen rapçi Lvbel C5 isimli Süleyman Burak Bodur, uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

DHA

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’Hav Hav’ şarkısıyla ünlenen rapçi Lvbel C5 tutuklandı

LVbel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği suçlamasıyla tutuklandı.

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’Hav Hav’ şarkısıyla ünlenen rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Lvbel C5 ismiyle bilinen rap müzik sanatçısı Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle ifadesinin alınması için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı.

’Hav Hav’ şarkısıyla ünlenen rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Burada ifadesi alınan Bodur, daha sonra Gebze Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Süleyman Burak Bodur, tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

’Hav Hav’ şarkısıyla ünlenen rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkında yaptığı şarkılarda uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan ve sosyal medya platformlarında Lvbel C5 lakabı ile bilinen S.B.B. isimli şahıs hakkında hazırlanan tahkikat evrakları neticesinde 05.05.2025 günü sevk edildiği Gebze Adliyesince TCK 190 uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu kapsamında tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı