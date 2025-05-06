’Hav Hav’ şarkısıyla ünlenen rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkında yaptığı şarkılarda uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan ve sosyal medya platformlarında Lvbel C5 lakabı ile bilinen S.B.B. isimli şahıs hakkında hazırlanan tahkikat evrakları neticesinde 05.05.2025 günü sevk edildiği Gebze Adliyesince TCK 190 uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu kapsamında tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı