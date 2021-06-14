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Haberler Galeri Hayalet Sevgilim ile ünlenmişti! İrem Yağcı'nın son hali şaşırttı

Hayalet Sevgilim ile ünlenmişti! İrem Yağcı'nın son hali şaşırttı

2006 yılında herkesin en sık duyduğu şarkı 'Hayalet Sevgilim'di. Televizyon kanallarında, radyolarda, telefonlarda ve aklınıza gelebilecek her yerde bu İrem'in bu şarkısı çalıyordu. Hayalet Sevgilim şarkıcı İrem Yağcı'ya şöhretin kapılarını aralamıştı. Ancak İrem'in şöhreti sadece tek şarkılık oldu, daha sonra ortalardan kayboldu. Peki Hayalet Sevgilim İrem şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte son hali.

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 13:09
Hayalet Sevgilim ile ünlenmişti! İrem Yağcı'nın son hali şaşırttı

Bir döneme Hayalet Sevgilim ile damgasını vuran ancak kariyeri tek şarkılık olan İrem Yağcı daha sonra ortalardan kaybolmuştu. İşte başta Hayalet Sevgilim ile ünlü olan İrem Yağcı ve bazı ünlü isimlerin son hali.

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Hayalet Sevgilim ile ünlenmişti! İrem Yağcı'nın son hali şaşırttı

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Hayalet Sevgilim ile ünlenmişti! İrem Yağcı'nın son hali şaşırttı
Hayalet Sevgilim ile ünlenmişti! İrem Yağcı'nın son hali şaşırttı
Hayalet Sevgilim ile ünlenmişti! İrem Yağcı'nın son hali şaşırttı

Can Yaman

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