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Hayalet Sevgilim ile ünlenmişti! İrem Yağcı'nın son hali şaşırttı

2006 yılında herkesin en sık duyduğu şarkı 'Hayalet Sevgilim'di. Televizyon kanallarında, radyolarda, telefonlarda ve aklınıza gelebilecek her yerde bu İrem'in bu şarkısı çalıyordu. Hayalet Sevgilim şarkıcı İrem Yağcı'ya şöhretin kapılarını aralamıştı. Ancak İrem'in şöhreti sadece tek şarkılık oldu, daha sonra ortalardan kayboldu. Peki Hayalet Sevgilim İrem şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte son hali.

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 13:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





