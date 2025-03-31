Hazar Ergüçlü ve Efe Çelik evleniyor mu? El öpmeye gittiler
İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Dj Artz ismiyle tanınan Efe Çelik ile olan aşkı dolu dizgin devam ediyor. Evliliğe yeşil ışık yakan Ergüçlü, sevgilisiyle birlikte Kıbrıs'a gitti. Güzel oyuncunun Çelik'in ailesiyle tanışacağı öğrenildi.
HABER MERKEZİ
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Hazar Ergüçlü ve Efe Çelik evleniyor mu? El öpmeye gittiler
Geçtiğimiz günlerde, "Evlilik teklifi gelirse tepkiniz ne olur?" sorusuna, "Bilmiyorum. Ben çok seviyorum. 'Evet' derim herhalde" diyen Hazar Ergüçlü evliliğe yeşil ışık yakmıştı. Ergüçlü'nün bu cevabının ardından sevgilisiyle memleketi KKTC'ye gitmesi dikkat çekti. Ergüçlü'nün Çelik'le ailesini tanıştıracağı öğrenildi.
Hazar Ergüçlü ve Efe Çelik evleniyor mu? El öpmeye gittiler
'İYİ BAYRAMLAR' DİLEYİP KAÇTI
İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen aşıklar "İyi bayramlar" diyerek sorulan soruları cevapsız bıraktı.
Hazar Ergüçlü daha önce yaptığı açıklamasında "Zaten bana bir ilgisi varmış. Benim de ona bir ilgim vardı."
Hazar Ergüçlü ve Efe Çelik evleniyor mu? El öpmeye gittiler
"Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık, tesadüf değil. Biliyorduk, birbirimizden haberdardık. Beğeniyorduk birbirimizi" demişti.
Hazar Ergüçlü ve Efe Çelik evleniyor mu? El öpmeye gittiler
'ÇOK SEVİYORUZ BİRBİRİMİZİ'
İlişkisinin güzel gittiğinden bahseden Ergüçlü "Çok emek veriyoruz karşılıklı birbirimize. Çok seviyoruz birbirimizi. Çok centilmen bir insan. Ben de ne isterse yapmaya çalışıyorum. Birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Hazar Ergüçlü ve Efe Çelik evleniyor mu? El öpmeye gittiler