Hazar Ergüçlü ve Efe Çelik evleniyor mu? El öpmeye gittiler

'İYİ BAYRAMLAR' DİLEYİP KAÇTI

İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen aşıklar "İyi bayramlar" diyerek sorulan soruları cevapsız bıraktı.

Hazar Ergüçlü daha önce yaptığı açıklamasında "Zaten bana bir ilgisi varmış. Benim de ona bir ilgim vardı."