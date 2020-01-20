Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay'ın yaşını duyanlar inanamadı

Hekimoğlu'nun yeni bölüm fragmanını izleyenler 21 Ocak Salı günü ekrana gelecek olan 4. bölümü heyecanla beklemeye başladı. Hekimoğlu'nun ekrana gelen olan son bölümü öncesi oyuncuları yine dikkatleri üzerine çekti. İçerde dizisinde Eylem olarak tanıdığımız Damla Colbay, Hekimoğlu'ndaki Zeynep karakteriyle de izleyenlerden tam not aldı. Damla Colbay'ı yakından tanımak isteyen dizinin takipçileri, ünlü oyuncu hakkında merak edilenlere yanıt ararken yaşını öğrenince inanamadı. Bakın Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay kaç yaşında!