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Haberler > Galeri > Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay'ın yaşını duyanlar inanamadı

Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay'ın yaşını duyanlar inanamadı

Hekimoğlu'nun yeni bölüm fragmanını izleyenler 21 Ocak Salı günü ekrana gelecek olan 4. bölümü heyecanla beklemeye başladı. Hekimoğlu'nun ekrana gelen olan son bölümü öncesi oyuncuları yine dikkatleri üzerine çekti. İçerde dizisinde Eylem olarak tanıdığımız Damla Colbay, Hekimoğlu'ndaki Zeynep karakteriyle de izleyenlerden tam not aldı. Damla Colbay'ı yakından tanımak isteyen dizinin takipçileri, ünlü oyuncu hakkında merak edilenlere yanıt ararken yaşını öğrenince inanamadı. Bakın Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay kaç yaşında!

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2020 Pazartesi 17:42 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2020 Pazartesi 17:44
Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay'ın yaşını duyanlar inanamadı

Hekimoğlu'nun yeni bölüm fragmanını izleyenler 21 Ocak Salı günü ekrana gelecek olan 4. bölümü heyecanla beklemeye başladı. Hekimoğlu'nun ekrana gelen olan son bölümü öncesi oyuncuları yine dikkatleri üzerine çekti. İçerde dizisinde Eylem olarak tanıdığımız Damla Colbay, Hekimoğlu'ndaki Zeynep karakteriyle de izleyenlerden tam not aldı. Damla Colbay'ı yakından tanımak isteyen dizinin takipçileri, ünlü oyuncu hakkında merak edilenlere yanıt ararken yaşını öğrenince inanamadı. Bakın Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay kaç yaşında!

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Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay'ın yaşını duyanlar inanamadı

Aleyna Tilki - 28 Mart 2000

Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay'ın yaşını duyanlar inanamadı

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay'ın yaşını duyanlar inanamadı

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay'ın yaşını duyanlar inanamadı

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

26 Temmuz 1979

NESLİŞAH ALKOÇLAR

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