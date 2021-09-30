Hepsi grubu uzun zaman sonra tekrar birlikte!

Bir zamanlar 4 kişi olan Hepsi Grubu, Gülçin Ergül'ün çeşitli sebeplerden dolayı ayrılma kararı almasıyla 3 kişi olarak devam etmişti. Grup bir süre sonra da dağılma kararı almıştı. Grup üyeleri Yasemin Yörük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer'in arkadaşlığı devam etmişti.Kızlar, Gülçin Ergül'le sosyal medya üzerinden kısa bir atışma yaşamış sonrasında konuşup yanlış anlaşılmaları çözmüş ve arkadaşlıklarına kaldıkları yerden devam etmişlerdi.Geçtiğimiz Temmuz ayında da ilk kızı Karla'yı kucağına alan güzel anne Cemre Kemer ve bebeğini arkadaşları ziyaret etti. Sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraf paylaştılar. Gözler o grup üyesini aradı. İşte o fotoğraf...