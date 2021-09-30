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Haberler Galeri Hepsi grubu uzun zaman sonra tekrar birlikte!

Hepsi grubu uzun zaman sonra tekrar birlikte!

Bir zamanlar 4 kişi olan Hepsi Grubu, Gülçin Ergül'ün çeşitli sebeplerden dolayı ayrılma kararı almasıyla 3 kişi olarak devam etmişti. Grup bir süre sonra da dağılma kararı almıştı. Grup üyeleri Yasemin Yörük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer'in arkadaşlığı devam etmişti.Kızlar, Gülçin Ergül'le sosyal medya üzerinden kısa bir atışma yaşamış sonrasında konuşup yanlış anlaşılmaları çözmüş ve arkadaşlıklarına kaldıkları yerden devam etmişlerdi.Geçtiğimiz Temmuz ayında da ilk kızı Karla'yı kucağına alan güzel anne Cemre Kemer ve bebeğini arkadaşları ziyaret etti. Sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraf paylaştılar. Gözler o grup üyesini aradı. İşte o fotoğraf...

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:13 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:09
Hepsi grubu uzun zaman sonra tekrar birlikte!
Hepsi grubu uzun zaman sonra tekrar birlikte!

Bir döneme damga vuran "Hepsi" grubunun üyelerinden olan Cemre Kemer, şimdilerde Emir Medina ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

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Hepsi grubu uzun zaman sonra tekrar birlikte!
Hepsi grubu uzun zaman sonra tekrar birlikte!

Kemer, Medina ile Aralık 2020'de nikah masasına oturmuştu.

Hepsi grubu uzun zaman sonra tekrar birlikte!
Hepsi grubu uzun zaman sonra tekrar birlikte!

Geçtiğimiz temmuz ayında da ilk kızı Karla'yı kucağına alan Cemre Kemer'i arkadaşları yalnız bırakmadı.

Hepsi grubu uzun zaman sonra tekrar birlikte!
Hepsi grubu uzun zaman sonra tekrar birlikte!

Grubun üyelerinden Yasemin Yörük ve Eren Bakıcı, geçtiğimiz Temmuz ayında da ilk kızı Karla'yı kucağına alan Cemre Kemer'i, evinde ziyaret etti.

Hepsi grubu uzun zaman sonra tekrar birlikte!
Hepsi grubu uzun zaman sonra tekrar birlikte!

Yasemin Yörük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer, çekildikleri bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

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