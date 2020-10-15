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Haberler Galeri Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül de ünlü çıkıtı!

Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül de ünlü çıkıtı!

Atv ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden beri cuma akşamları zirveyi kimseye bırakmayan Hercai, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Dizide Azize Aslanbey karakterine hayat veren usta oyuncu Ayda Aksel ise en çok konuşulan oyuncu oldu. Instagram hesabını sık kullanan isimlerden olan Ayda Aksel'in kızıyla olan paylaşımı ise sosyal medyayı salladı. Hercai'nin Azize'si Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül'ü görenler ise çok şaşırdı. İşte Ayda Aksel'in kızı ve birçok ünlü ismin çocukları...

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 15:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 15:54
Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül de ünlü çıkıt!
Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül de ünlü çıkıt!

Hercai yayınlandığı her bölümle izleyicileri ekran başına kilitlerken oyuncularını da zirveye taşıdı. Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel ise başarılı performansıyla adından söz ettirirken sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Ayda Aksel'in kızıyla olan paylaşımı ise adeta sosyal medyayı salladı. Bir dönem müzik kanalında sunuculuk yapan ve çeşitli filmlerde rol alan Leyla Yüngül'ün Ayda Aksel'in kızı olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Ayda Aksel ve birçok ünlü ismin çocukları...

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Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül de ünlü çıkıt!
Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül de ünlü çıkıt!

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Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül de ünlü çıkıt!
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Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül de ünlü çıkıt!
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