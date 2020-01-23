Hercai'nin Hazar'ıyla ilgili ilginç gerçek! Serhat Tutumluer'in eşi kendisinden ünlü çıktı

Hercai'nin 24 Ocak Cuma günü ekrana gelecek olan 29. yeni bölümü öncesi oyuncuları yine adından söz ettirdi. Hercai 29. bölümü öncesi bu kez dizide Hazar Şadoğlu karakteriyle tanıdığımız Serhat Tutumluer dikkatleri üzerine çekti. Serhat Tutumluer'in Kuzgun dizisindeki ünlü oyuncu ile evli olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hercai'nn Hazar'ı Serhat Tutumluer'in eşi kim!