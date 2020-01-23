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Hercai'nin Hazar'ıyla ilgili ilginç gerçek! Serhat Tutumluer'in eşi kendisinden ünlü çıktı

Hercai'nin 24 Ocak Cuma günü ekrana gelecek olan 29. yeni bölümü öncesi oyuncuları yine adından söz ettirdi. Hercai 29. bölümü öncesi bu kez dizide Hazar Şadoğlu karakteriyle tanıdığımız Serhat Tutumluer dikkatleri üzerine çekti. Serhat Tutumluer'in Kuzgun dizisindeki ünlü oyuncu ile evli olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hercai'nn Hazar'ı Serhat Tutumluer'in eşi kim!

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2020 Perşembe 22:09 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2020 Perşembe 22:10
Hercai'nin Hazar'ıyla ilgili ilginç gerçek! Serhat Tutumluer'in eşi kendisinden ünlü çıktı

Hercai'nin 24 Ocak Cuma günü ekrana gelecek olan 29. yeni bölümü öncesi oyuncuları yine adından söz ettirdi. Hercai 29. bölümü öncesi bu kez dizide Hazar Şadoğlu karakteriyle tanıdığımız Serhat Tutumluer dikkatleri üzerine çekti. Serhat Tutumluer'in Kuzgun dizisindeki ünlü oyuncu ile evli olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hercai'nn Hazar'ı Serhat Tutumluer'in eşi kim!

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Hercai'nin Hazar'ıyla ilgili ilginç gerçek! Serhat Tutumluer'in eşi kendisinden ünlü çıktı

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Hercai'nin Hazar'ıyla ilgili ilginç gerçek! Serhat Tutumluer'in eşi kendisinden ünlü çıktı

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Hercai'nin Hazar'ıyla ilgili ilginç gerçek! Serhat Tutumluer'in eşi kendisinden ünlü çıktı

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

Hercai'nin Hazar'ıyla ilgili ilginç gerçek! Serhat Tutumluer'in eşi kendisinden ünlü çıktı

Canan Karatay - Ali Başak Karatay

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