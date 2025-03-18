Herkes onu Tanyeli olarak biliyordu! Gerçek ismini duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin gerçek isimleri...
Birçok ünlü aslında kendi ismini kullanmıyor. Bunun pek çok sebebi var. Ama öncelikli sebebi olarak markalaşma ve sahnedeki tanınırlığın artması gösteriliyor. Dün hayatını kaybeden Tanyeli de ismini değiştiren ünlüler arasında yer alıyordu. İşte Tanyeli'nin de arasında bulunduğu ünlülerin gerçek isimleri...
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Birçok ünlü sahnede kullandığı ismi sonradan aldı. Ünlülerin gerçek isimleri bazen, 'yok artık' dedirtebiliyor. İsim değiştiren ünlülerden biri herkesin severek dinlediği Sibel Can. Türkiye'ye damga vuran sahne şovları ve şarkılarıyla bilinen Sibel Can'ın gerçek isimi Deniz Engüzel.
Güzel manken ve sunucu Burcu Esmersoy da gerçek ismini kısmen kullanmayanlar arasında yer alıyor. Kısmen dememizin sebebi, güzel sunucunun tam ismi Kamile Burcu Esmersoy. Ünlü manken Burcu Esmersoy ismini kullanmayı tercih ediyor.
'Sabahların Sultanı' olarak bilinen başarılı şarkıcı, sunucu ve oyuncu Seda Sayan da markalaşma yolunda gerçek ismini kullanmayanlar arasında yer alıyor. Seda Sayan'ın isim değişikliği de, 'Yok artık' dedirten cinsten. Seda Sayan'ın kullanmadığı gerçek ismi Aysel Gülaçar.
Minik Serçe lakabıyla Türkiye'nin kalbinde taht kuran Sezen Aksu da ismini değiştirenler arasında. Aşk şarkılarının vazgeçilmez ismi Sezen Aksu'nun gerçek ismi Fatma Sezen Yıldırım olarak kayıtlarda görülüyor.
Bir zamanlar şarkılarıyla adından söz ettiren, daha sonra adı skandallara karışan ve şimdilerde de pek ortalarda görünmeyen Doğuş'un isim değişikliği de hayli şaşırtanlar arasında. Doğuş'un gerçek ismi Orhan Baltacı.
Yakışıklı popçu Murat Dalkılıç da isminin bir kısmını kullanarak markalaşan ünlüler arasında. Dalkılıç'ın tam ismi Sırrı Murat Dalkılıç olarak biliniyor.
Oryantal dansları ile bir döneme damgasını vuran Asena'nın ismi de sizleri çok şaşırtabilir. Asena'nın gerçek ismi Onur Çakmak.
Anadolu Rock alanında bir marka olan Haluk Levent de kendi ismini kullanmaktan imtina edenler arasında yer alıyor. Haluk Levent'in gerçek ismi Haluk Acil.
Bir döneme şarkıları ve program sunuculuğu ile damga vuran isimlerin başında Petek Dinçöz geliyordu. Can Tanrıyar ile yaşadığı olaylı aşk hayatı nedeniyle de magazin gündeminden hiç düşmeyen Petek Dinçöz'ün gerçek ismi ise kayıtlarda şu şekilde yer alıyor: Didem Ezgü
Yaptığı programlarla adından sıkça söz ettiren, günümüzde de farklı formatlarla ekran hikayesini sürdüren Okan Bayülgen'in gerçek ismi ise, Kaan Okan Görgün.
Türk arabeskinin tartışmasız en iyi ismi olan, uğradığı silahlı saldırı sonrası hayata tutunarak yeniden sahne alan İbrahim Tatlıses'in gerçek ismi ise İbrahim Tatlı. Ünlü şarkıcının, sesinin yanıklığı ve eşsizliğinden ötürü soyadı Tatlıses olarak değiştirildi.
Alişan: Serkan Burak Tektaş
Herkes onu Tanyeli olarak biliyordu! Gerçek ismini duyunca çok şaşıracaksAlişan: Serkan Burak Tektaşınız! İşte ünlülerin gerçek isimleri...