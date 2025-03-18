Herkes onu Tanyeli olarak biliyordu! Gerçek ismini duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin gerçek isimleri...

Birçok ünlü aslında kendi ismini kullanmıyor. Bunun pek çok sebebi var. Ama öncelikli sebebi olarak markalaşma ve sahnedeki tanınırlığın artması gösteriliyor. Dün hayatını kaybeden Tanyeli de ismini değiştiren ünlüler arasında yer alıyordu. İşte Tanyeli'nin de arasında bulunduğu ünlülerin gerçek isimleri...

Giriş Tarihi : 18 Mart 2025 12:40 Son Güncelleme : 18 Mart 2025 12:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





