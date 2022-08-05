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Haberler Galeri Hilal Cebeci kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Hilal Cebeci kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Bir dönemin popüler şarkıcısı Hilal Cebeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi sevenlerine duyurdu. Patoloji raporunu paylaşan Hilal Cebeci, meme kanserine yakalandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma 16:32 Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma 16:43
Hilal Cebeci kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu

90 ve 2000'li yıllarının unutulmaz isimlerinin başında gelen Hilal Cebeci, sosyal medya hesabından meme kanseri teşhisi konulduğunu duyurdu.

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Hilal Cebeci kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Cebeci, paylaşımı kaldırarak bir video yayınladı.

Hilal Cebeci kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Instagram hesabından bir paylaşım yapan 46 yaşındaki Hilal Cebeci, "Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi, korkmayın ben çok iyiyim, sürekli paylaşım istiyorsun ama biraz yoğunum, çok başında yakaladık, ameliyat olacağım, geçip gidecek, üzülmeyin.

Hilal Cebeci kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Lütfen meme kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın, hepinizi çok seviyorum.

Hilal Cebeci kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Her şey süper, tam müziğe geri döneyim derken çıktı ama olsun ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim" ifadelerini kullandı.

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