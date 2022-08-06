Hollywood yıldızlarının Türkiye’deki sesi Sungun Babacan yaşamını yitirdi

"TÜM SEVENLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Seslendirme mesleğinin efsane isimlerinden, değerli ustamız ve üyemiz Sungun Babacan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerinin ve seslendirme camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Usta sanatçının kesin ölüm nedeni ve cenaze programı henüz netlik kazanmadı.