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Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesi Sungun Babacan yaşamını yitirdi
Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesi, usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan 63 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini kapadı. Türkiye'nin önemli yeteneklerinden olan Babacan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 14:20Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 14:36
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Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan hayatını kaybetti. Babacan dünyaca ünlü birçok aktöre sesiyle hayat vermişti.
63 yaşında hayatını kaybeden Babacan, Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarının başında geliyordu.
"TÜM SEVENLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Seslendirme mesleğinin efsane isimlerinden, değerli ustamız ve üyemiz Sungun Babacan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerinin ve seslendirme camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
Usta sanatçının kesin ölüm nedeni ve cenaze programı henüz netlik kazanmadı.
SUNGUN BABACAN KİMDİR?
5 Ekim 1958 tarihinde dünyaya gelen Sungun Babacan, lisans eğitimini ise İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Seslendirme çalışmalarına TRT'de başlayan Sungun Babacan, bu zamana kadar birçok projede seslendirme sanatçısı olarak görev aldı.
Birçok sinema filmi ve dizide dünyaca ünlü sanatçıları seslendirdi. Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise, Alec Baldwin, Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, Sean Penn, Andy Garcia, Bruce Willis, Kevin Costner, Mel Gibson Babacan'ın sesiyle hayat verdiği aktörler arasında.
Babacan uzun yıllar çeviri ve sesledirme yönetmenliği de yaptı.