İbo ile Güllüşah filminin Gülşah'ı sosyal medyayı salladı

Kemal Sunal ile İbo ile Güllüşah filminde Gülşah karakterini canlandıran Gülşah Alkoçlar'ın yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte başta Gülşah Alkoçlar olmak üzere bir döneme damga vuran yıldız oyuncuların yıllar içindeki değişimi.