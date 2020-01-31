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İbo ile Güllüşah filminin Gülşah'ı sosyal medyayı salladı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan İbo ile Güllüşah filminde başrolü Kemal Sunal ile paylaşan Gülşah karakterini hatırladınız mı? İbo ile Güllüşah'ın Gülşah'ı Gülşah Alkoçlar son haliyle sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2020 Cuma 13:45
İbo ile Güllüşah filminin Gülşah'ı sosyal medyayı salladı

Kemal Sunal ile İbo ile Güllüşah filminde Gülşah karakterini canlandıran Gülşah Alkoçlar'ın yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte başta Gülşah Alkoçlar olmak üzere bir döneme damga vuran yıldız oyuncuların yıllar içindeki değişimi.

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İbo ile Güllüşah filminin Gülşah'ı sosyal medyayı salladı

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İbo ile Güllüşah filminin Gülşah'ı sosyal medyayı salladı
İbo ile Güllüşah filminin Gülşah'ı sosyal medyayı salladı

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İbo ile Güllüşah filminin Gülşah'ı sosyal medyayı salladı
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