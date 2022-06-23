HaberlerGaleriİbrahim Çelikkol ile yollarını ayıran Mihre Mutlu tatilde!
İbrahim Çelikkol ile yollarını ayıran Mihre Mutlu tatilde!
Haziran ayından beri ayrı oldukları ortaya çıkan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Mutlu'nun 5 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Ayrılığın ardından Mihre Mutlu, kız arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.
Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 09:19Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 09:45
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2017'de hayatını birleştiren Mimar Mihre Mutlu, 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.