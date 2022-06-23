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Haberler Galeri İbrahim Çelikkol ile yollarını ayıran Mihre Mutlu tatilde!

İbrahim Çelikkol ile yollarını ayıran Mihre Mutlu tatilde!

Haziran ayından beri ayrı oldukları ortaya çıkan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Mutlu'nun 5 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Ayrılığın ardından Mihre Mutlu, kız arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 09:19 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 09:45
İbrahim Çelikkol ile yollarını ayıran Mihre Mutlu tatilde!

2017'de hayatını birleştiren Mimar Mihre Mutlu, 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

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İbrahim Çelikkol ile yollarını ayıran Mihre Mutlu tatilde!

Ama 11 Mayıs'ta evlilikleri bitti.

İbrahim Çelikkol ile yollarını ayıran Mihre Mutlu tatilde!

Tek celsede boşanan ve Çelikkol'u bırakıp kızlık soyadını kullanmaya başlayan Mihre Mutlu ayrılık sonrası ilk tatiline çıktı.

İbrahim Çelikkol ile yollarını ayıran Mihre Mutlu tatilde!

Aralarında Sibil Çetinkaya, Eliz Fındık, Narod Çetinkaya ve Neşem Erinç'in olduğu bir grup kız arkadaşıyla Çeşme'de moral depoluyor.

İbrahim Çelikkol ile yollarını ayıran Mihre Mutlu tatilde!

İşte Mihre Mutlu'nun ayrılık sonrası tatil pozları...

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