İbrahim Tatlıses Derya Tuna'nın doğum gününü kutladı
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna'nın doğum gününü sosyal medya hesabından eski bir fotoğrafla kutladı. Tatlıses paylaşıma, "Sen hem İdo'nun anası hem de benim ana kraliçemsin…" notunu ekledi.
Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 11:35Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 12:03
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İbrahim Tatlıses'in eski sevgilisi Derya Tuna, 57 yaşına girdi. Tatlıses her zaman yerinin ayrı olduğunu söylediği Tuna'nın doğum gününü kutladı.
Tatlıses paylaşımında, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Sen hem İdo'nun anası hem de benim ana kraliçemsin…" notunu ekledi.
Derya Tuna, bir eğlence programıyla ekranlara dönen ve yeniden konserlere başlayan İbrahim Tatlıses'ten ayrıldıktan sonra erkeklerin kendisine yaklaşmaktan korkup korkmadığı sorusu üzerine, "Niye korksunlar, İbrahim Bey'le evlenirken benden korktular mı? Onun için mi evlenemedim yoksa" diye esprili bir cevap vermişti.
"Oğlunu evlendirdin, torun sahibi de olursun. Ondan sonra ne olacak, onlar gidip kendi evini kuracak, ne yapacaksın?
Şimdi belki evlenirsin" sözleri üzerine önce duraksayan oyuncu, başıyla 'Olmaz' işareti yapıp, "Sedo'şum olmaz" dedi.