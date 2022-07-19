İbrahim Tatlıses Derya Tuna’nın doğum gününü kutladı

Derya Tuna, bir eğlence programıyla ekranlara dönen ve yeniden konserlere başlayan İbrahim Tatlıses'ten ayrıldıktan sonra erkeklerin kendisine yaklaşmaktan korkup korkmadığı sorusu üzerine, "Niye korksunlar, İbrahim Bey'le evlenirken benden korktular mı? Onun için mi evlenemedim yoksa" diye esprili bir cevap vermişti.