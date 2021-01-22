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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel şimdiki haliyle yok artık dedirtti!

İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel şimdiki haliyle yok artık dedirtti!

İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşında keşfedilen ve 'Oy Didem' şarkısıyla tanınan Azeri şarkıcı Günel ilk tanındığı yıllarda bambaşka biriydi. İlk çıktığı yıllarda çok konuşulan isim uzun süredir magazin gündeminde yer almıyordu. Sosyal medyayı aktif kullanan Azeri kızı Günel'i hep eski haliyle hatırlıyorduk ama estetik operasyonlarla bambaşka biri haline geldi. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları güzel oyuncunun zaman içerisinde ne kadar çok değiştiğini de gözler önüne serdi. İşte Azeri Kızı Günel'in yok artık dedirten değişimi...

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 15:44
İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel şimdiki haliyle yok artık dedirtti!

İbrahim Tatlıses'in meşhur ettiği isimlerden biri olan Azeri kızı Günel ya da Günel Zeynalova'nın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İnanılmaz değişimi görünce sizde çok şaşıracaksınız.

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İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel şimdiki haliyle yok artık dedirtti!

Hilal Altınbilek

İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel şimdiki haliyle yok artık dedirtti!

Hilal Altınbilek

İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel şimdiki haliyle yok artık dedirtti!

İlayda Çevik

İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel şimdiki haliyle yok artık dedirtti!

İlayda Çevik

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