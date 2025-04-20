İbrahim Tatlıses: Yeniden hayata başlasam çocuk yapmam

MAĞARADAN ÇIKTIM VİLLALARIM OLDU

İbrahim Tatlıses, felç kalmanın zor olduğunu ifade etti ve ekledi: "Hayatı bırakmam, yaşamayı seviyorum. Felç kalmak çok zor. Fakat tedavi görmüyorum. Bana 'Mağara adamı' dediler. Evet, mağaradan çıktım, villalarım oldu, buna şükretmek lazım; değil mi? Hayatımdan çok mutluyum. Bir tek nankörleri unutmam. Ben cebimden çıkarıp harçlık veriyorum fakat sırtımdan vuruluyorum. Okul okumadım ama hayatı okudum."