İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı'dan takside para kavgası: "Ben para falan ödemem lan"
İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, Antalya'da sahne aldıktan sonra ücret konusunda taksiciyle kavga etmişti. Olayda darp edilen taksici yoğun bakıma alındı. Tartışmanın Hüseyin Tatlı'nın, "Ben para falan ödemem lan" demesiyle başladığı ortaya çıktı.
HABER MERKEZİ
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Antalya'da sahne aldıktan sonra taksiye binen İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı ücret konusunda anlaşamayınca taksiciyle aralarında tartışma çıktı. Geçtiğimiz cumartesi yaşanan olayda darp edilen ve yoğun bakıma alınan taksicinin oğlu da kavgaya karıştı. Bacağı kırılan Hüseyin Tatlı'nın tutuklandığı olayın, "Ben para falan ödemem lan" demesiyle başladığı ortaya çıktı.
"65 YAŞINDAKİ ADAMA SALDIRDI" Taksi şoförü Seyfettin Günlü, "65 yaşındayım dedim. Arabadan indim. O sırada bana saldırdı. Anahtarı aldı. Polis gelmeden olay yerinden uzaklaştı" derken oğlu ise "Babamı kanlar içerisinde görünce öfkeye kapıldım" diye konuştu. Taksi şoförü Seyfettin Günlü, ifadesinde olayın gece 01.30 sularında başladığını, Hüseyin Tatlı'nın müşteri olarak aracına bindiğini ancak ücret ödeme konusunda tartışma çıktığını belirtti. Günlü'nün ifadesine göre Tatlı, "Ben para falan ödemem lan!" şeklinde çıkıştı. Olay yeri olan otelin önündeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarında, kavgaya Seyfettin Günlü ve Hüseyin Tatlı'nın yanı sıra üçüncü bir kişi olarak Berat Günlü'nün de dahil olduğu açıkça tespit edildi. Kavgada Hüseyin Tatlı'nın sol ayağı kırılırken, Seyfettin Günlü hayati tehlike arz eden şekilde hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından gözaltına alınan Hüseyin Tatlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Tatlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NELER OLMUŞTU?
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçen günlerde bir televizyon programına konuşarak kardeşi için, "Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma" ifadelerini kullanmıştı.
'OĞLUM SENDEN BİR ŞEY OLMAZ KENDİNİ YORMA DEDİM'
Abisinin bu sözleri üzerine sinirlenen Hüseyin Tatlı sosyal medya hesabında abisi İbrahim Tatlıses'in kendisine 'Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim' sözünü söylemediğinin altını çizerek, "Eğri otur, doğru konuş derler adama. 'Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim' demişsin bana. Asla böyle bir konuşma olmadı seninle aramızda. Yalan söyledin. Bak şimdi yakışmadı.
"SEN DEĞİL MİYDİN, 'LA BUNA KUŞ PİSLİĞİ YEDİRELİM' DİYEN"
Sen değil miydin, arabada Ahmet, rahmetli Topal Halafın yanında benim sesimi dinleyip 'La buna kuş pisliği yedirelim' diye espri yapan. Yani kendi inandığını bugün yalanlıyorsun. Uzatmadan... İlk albümü 2000 yılında bana yaptığında 10 gün sonra toplattın piyasadan. 360 bin satış yapmıştı.
"BİTMEZ ANLATACAKLARIM BİTMEZ"
Kral TV'den klibimi kaldırttın. Avustralyadan beni 10.000 marka istediler. Yerime Ebru Yaşar'ı gönderttin. Yahu daha bir buçuk sene önce Bodrum'a yanına geldim 'Yallah Şoför' şarkısını okumuştum, 'Abi story paylaş' dedim, sen kem küm ettin 'Paylaşmam' dedin. 'Biz kardeşiz ne var' dedim kar etmedi. Bitmez anlatacaklarım bitmez.
"ŞİMDİLİK BU KADAR... ANAMIN OĞLU..."
Gerçekten destek olmak isteseydin en azından şunu yapabilirdin, yapımcın Polat Yağcı'yı arayıp 'Hüseyin Tatlı'yı bizim bünyemizde al. Gerek konser gerek şarkı bir şeyler yap' derdin olur biterdi. Eğer benden o zaman bir şey olmasaydı ben de seni alkışlardım. Şimdilik bu kadar... Anamın oğlu..." demişti.
HASTANELİK OLDU!
Hüseyin Tatlı abisiyle yaşadığı bu polemikten sonra tekrar yaşadığı olayla tüm dikkatleri üzerine çekti. Tatlı, geçen hafta sonu Antalya'daki bir mekanda sahne alarak konser verdi. Ardından kalacağı otele giderken kullandığı taksideki şoför ile arasında tartışma çıktı. Ünlü şarkıcı yere düşerek ayağını kırdı. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcıya hemen müdahale yapıldı. Tedavisi tamamlanan Hüseyin tatlı, taksicinin şikayeti üzerine polis ekiplerince göz altına alındı. Taksici başına aldığı darbe sonrasında gece boyunca yoğun bakımda müşahede altında kaldı.
Hüseyin Tatlı'nın cezaevine gönderilmesinden sonra gözler aile üyelerine çevrilmişti. İlk açıklama Hüseyin Tatlı'nın eşi Aslıhan Tatlı'dan geldi. Aslıhan Tatlı'nın Haberler.com'a yaptığı açıklamada, "Hüseyin'e taksi şoförü arkadaşlarıyla birlikte saldırmış. Şimdi eşimi görmek için Antalya'ya geldim. Vücudunda kırıklar var. Durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Eşinin bu açıklamasından sonra şidmi de abi İbrahim Tatlıses'in bu durum hakkında bir şey deyip demeyeceği merak konusu oldu.