'OĞLUM SENDEN BİR ŞEY OLMAZ KENDİNİ YORMA DEDİM'

Abisinin bu sözleri üzerine sinirlenen Hüseyin Tatlı sosyal medya hesabında abisi İbrahim Tatlıses'in kendisine 'Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim' sözünü söylemediğinin altını çizerek, "Eğri otur, doğru konuş derler adama. 'Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim' demişsin bana. Asla böyle bir konuşma olmadı seninle aramızda. Yalan söyledin. Bak şimdi yakışmadı.