İbrahim Tatlıses'in son durumu nasıl? Ameliyat olacak: Tarih netleşti
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Bu kritik süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Tatlıses'in ameliyat tarihi belli oldu.
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yurt dışı konserinin ardından İstanbul'daki evine dönen İbrahim Tatlıses aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Tatlıses'in ağır bir virüse yakalandığı ve enfeksiyon değerlerinin yüksek olduğu öne sürülmüştü. Haberi duyan aile üyeleri ve yakın dostları ise vakit kaybetmeden hastaneye akın etmişti.
AMELİYAT TARİHİ BELLİ OLDU
Yoğun bakımda tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses'in son olarak ameliyat tarihi açıklandı.
Tatlıses'in cumartesi günü safra kesesi ameliyatı olacağı belirtilirken, operasyon öncesinde enfeksiyonun kontrol altına alınması için tedavisinin sürdüğü bildirildi.
HÜLYA AVŞAR'DAN MORAL ZİYARETİ
Geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu merak konusu olmuştu. Tedavisi devam eden Tatlıses'e moral ziyareti ise eski dostu Hülya Avşar'dan geldi.
"DURUMU GAYET İYİ"
Hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, Tatlıses'i gördüğünü ve durumunun umut verici olduğunu belirtti. Habertürk'te yer alan habere göre Avşar, ziyareti sırasında keyifli anlar geçirdiklerini ifade ederek şu sözleri kullandı:
"Gayet iyi gördüm, güldük, konuştuk."
NORMAL ODAYA GEÇİYOR
Tatlıses'in hayranlarını sevindirecek haberi de paylaşan Avşar, tedavinin olumlu sonuçlandığını ve kısa süre içerisinde yoğun bakım ya da gözlem sürecinin tamamlanacağını belirtti. Avşar, "Kısa süre içinde normal odaya geçecek" diyerek imparatorun iyileşme sürecinin hızlandığını müjdeledi.
İBRAHİM TATLISES'İN GENEL DURUMU İYİ Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tedavi ediliyor. İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili Başhekim Dr. Engin Çakmakçı şu açıklamayı yapmıştı:
"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11:20'da tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır "
MELEK ZÜBEYDE BABASININ YANINA KOŞTU
Babasının rahatsızlandığı haberini alır almaz yanına koşan Melek Zübeyde, sürecin nasıl geliştiğini şu sözlerle aktardı:
"Babam rahatsızlanınca beni aradı. Hemen ambulans ile hastaneye götürdük. Yapılan ilk tetkikler sonucunda vücudundaki enfeksiyonun safra kesesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Ameliyat durumu söz konusu."
DİLAN ÇITAK TATLISES HASTANEYE KOŞTU, AHMET TATLISES DIŞARDA BEKLEDİ
Hahberi alır almaz küs olduğu kızı Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneye koştu. Torunu Mert, babası Ahmet Tatlıses'in ayağındaki 'elektronik kelepçe' nedeniyle hastaneye gelemediğini söyledi.
BABASINI CAMİDE BEKLEDİ
Ahmet Tatlıses ise, hastaneye 3 kilometre uzaklıktaki bir camide bekledi. İbrahim Tatlıses, oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
HASTANE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER
Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, hastane çıkışı görüntülendi. Çıtak ve Tatlıses, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ahmet Tatlıses, "Babamın durumu stabil. Yoğun bakımda. İyi olacak inşallah. Görünce tansiyonum yükseldi. Burnumdan kan geldi. Beni müşahedeye aldılar. Demek ki böyle oluyormuş. Hıçkıra hıçkıra da ağlaştık, daha fazlası da olur. Duygusal anlar. Babamız orada yatıyor sonuçta. İbrahim Bey 'gelsin muhakkak' demiş. Savcılık kağıtlarını imzaladık. Kelepçe yine ayağımızda. Bir şey de olsa, sorun da çıksa yine de gelecektim. Babamız o..." dedi.
"HEPİMİZ BİRBİRİMİZİN YANINDAYIZ"
Dilan Çıtak ise "Ben her zaman söyledim. Sağlık konusunda hepimiz birbirimizin yanındayız. Şakaya ya da kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah." diye konuştu.