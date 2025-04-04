İbrahim Tatlıses'ten Özcan Deniz'in ailesine şok sözler: Akraba değil akrepmiş!
İbrahim Tatlıses, Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki kriz sebebiyle şoke eden açıklamalarda bulundu. Canlı yayında Deniz'e seslenen Tatlıses, "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile yapmıyormuş" dedi.
HABER MERKEZİ
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Uzun süredir kamuoyundan uzak duran İbrahim Tatlıses, yaptığı açıklamayla büyük ses getirdi. Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında yaşanan gerginliğe dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.