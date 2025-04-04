Programda kendi sağlık durumuyla ilgili de konuşan İbrahim Tatlıses, 21 kilo verdiğini ve bu süreçte Canan Karatay'ın önerilerini uyguladığını söyledi.

Özellikle sabah kahvaltılarında omlet tükettiğini, ekmek yemediğini ve bu beslenme düzenini bir ay boyunca sürdürdüğünü ifade etti.