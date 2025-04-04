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İbrahim Tatlıses'ten Özcan Deniz'in ailesine şok sözler: Akraba değil akrepmiş!

İbrahim Tatlıses, Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki kriz sebebiyle şoke eden açıklamalarda bulundu. Canlı yayında Deniz'e seslenen Tatlıses, "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile yapmıyormuş" dedi.

HABER MERKEZİ

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İbrahim Tatlıses’ten Özcan Deniz’in ailesine şok sözler: Akraba değil akrepmiş!

Uzun süredir kamuoyundan uzak duran İbrahim Tatlıses, yaptığı açıklamayla büyük ses getirdi. Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında yaşanan gerginliğe dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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İbrahim Tatlıses’ten Özcan Deniz’in ailesine şok sözler: Akraba değil akrepmiş!

Tatlıses, olayla ilgili şunları söyledi: "Özcan Deniz'in peşine düşmüşler, yanlış. Kardeşin o senin, yanlış. Bunu kıskançlığa bağlıyorum. Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile yapmıyormuş."

İbrahim Tatlıses’ten Özcan Deniz’in ailesine şok sözler: Akraba değil akrepmiş!

"TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"

Ünlü sanatçı, Özcan Deniz ile de telefonda görüştüğünü belirterek, "Konuştum, dedim ki 'Hiç kafayı yorma, rahatına bak'" sözleriyle destek verdiğini dile getirdi.

İbrahim Tatlıses’ten Özcan Deniz’in ailesine şok sözler: Akraba değil akrepmiş!

Programda kendi sağlık durumuyla ilgili de konuşan İbrahim Tatlıses, 21 kilo verdiğini ve bu süreçte Canan Karatay'ın önerilerini uyguladığını söyledi.

Özellikle sabah kahvaltılarında omlet tükettiğini, ekmek yemediğini ve bu beslenme düzenini bir ay boyunca sürdürdüğünü ifade etti.

İbrahim Tatlıses’ten Özcan Deniz’in ailesine şok sözler: Akraba değil akrepmiş!

Tatlıses'in açıklamaları hem Özcan Deniz'e verdiği destek hem de yaşadığı fiziksel dönüşümle dikkat çekti.