Icardi’den Wanda Nara’yı sinirlendiren paylaşım

Arjantin basınında çıkan haberlere göre Icardi ile Rendon, sahne sonrası bir süre boyunca samimi bir şekilde sohbet etti.

Bu durumu öğrenen Wanda Nara'nın ise adeta küplere bindiği ve Mauro Icardi'yi defalarca aradığı yazıldı. Icardi'nin ise Nara ile herhangi bir iletişime geçmek istemediği için arama ve mesajlarına geri dönmediği kaydedildi.