Icardi’den Wanda Nara’yı sinirlendiren paylaşım

Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile ilişkisinde sular durulmuyor. Rapçi L-Gante ile aşk yaşayan Nara, Icardi'nin Greeicy Rendon ile fotoğrafını görünce adeta çılgına döndü. İddiaya göre fotoğrafı gören Nara, Icardi'yi defalarca kez aradı ancak telefonları yanıtsız kaldı.
L-Gante ile samimi görüntüler veren ve rapçinin sahnesine dahi çıkan Nara, geçtiğimiz günlerde Icardi'nin evine gitmişti.
Hatta Mauro Icardi, Wanda Nara'nın evdeki tüm hareketlerini kayıt altına almış ve avukatıyla sürekli iletişim halinde olarak olası bir mahkeme ve davadan kendisini kurtarmak istemişti.
"2 SAAT BOYUNCA BENİ TACİZ ETTİ"
Golcü oyuncu yaptığı paylaşımda Wanda Nara'nın görüntülerine de yer vererek, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" ifadelerini kullanmıştı.
Wanda Nara ise Icardi'ye yanıt verdiği paylaşımında, "Avukatlarımla haber göndererek, kendi rızamla verdiğim eve, kıyafetlerimi almaya geldim. Tek başıma gelmemiştim." demişti.
Wanda Nara ise Icardi'ye yanıt verdiği paylaşımında, "Avukatlarımla haber göndererek, kendi rızamla verdiğim eve, kıyafetlerimi almaya geldim. Tek başıma gelmemiştim." demişti.
ICARDI PAYLAŞTI, WANDA NARA KÜPLERE BİNDİ Geçtiğimiz akşam Arjantin'de Greeicy Rendon'un sahnesini yerinde izlemeye giden Mauro Icardi, ünlü oyuncu ve şarkıcıyla fotoğraf çektirdi. Rendon da Icardi'nin paylaşımını alıntıladı ve kendi hesabından paylaştı.
Arjantin basınında çıkan haberlere göre Icardi ile Rendon, sahne sonrası bir süre boyunca samimi bir şekilde sohbet etti.
Bu durumu öğrenen Wanda Nara'nın ise adeta küplere bindiği ve Mauro Icardi'yi defalarca aradığı yazıldı. Icardi'nin ise Nara ile herhangi bir iletişime geçmek istemediği için arama ve mesajlarına geri dönmediği kaydedildi.