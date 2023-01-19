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Haberler Galeri İkinci Bahar'ın Ömer'ini görenler tanıyamıyor

İkinci Bahar'ın Ömer'ini görenler tanıyamıyor

Bir döneme damga vuran İkinci Bahar dizisinde Ömer karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ekim Mağden yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde müzisyenlik yapan Ekim Mağden'i görenler tanımakta zorlandı.

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 15:24 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 15:53
İkinci Bahar’ın Ömer’ini görenler tanıyamıyor

1998-2001 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Tarık Pabuççuoğlu, Nedim Saban, Şener Şen, Türkay Şoray ile Güven Hokna'nın yer aldığı İkinci Bahar dizisinde "Ömer" karakterini oynayan Ekim Mağden, yıllar sonra gündeme geldi.

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İkinci Bahar’ın Ömer’ini görenler tanıyamıyor

DEĞİŞİMİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Ekim Mağden yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 43 yaşında olan oyuncu, gözlerden uzak sakin bir hayat yaşıyor.

İkinci Bahar’ın Ömer’ini görenler tanıyamıyor

Dizideki sarı saçlarıyla dikkat çeken oyuncunun, koyu renkteki saçları ve beyazlayan sakalları dikkat çekti.

İkinci Bahar’ın Ömer’ini görenler tanıyamıyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun olan Ekim Mağden, İkinci Bahar'daki rolüyle bir dönem adından sıkça söz ettirmişti.

İkinci Bahar’ın Ömer’ini görenler tanıyamıyor

Şimdilerde müzik kariyeri yürüten Ekim Mağden, değişen tarzı ile dikkat çekti.

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