İkinci Bahar’ın Ömer’ini görenler tanıyamıyor

Bir döneme damga vuran İkinci Bahar dizisinde Ömer karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ekim Mağden yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde müzisyenlik yapan Ekim Mağden'i görenler tanımakta zorlandı.
Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 15:24Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 15:53
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1998-2001 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Tarık Pabuççuoğlu, Nedim Saban, Şener Şen, Türkay Şoray ile Güven Hokna'nın yer aldığı İkinci Bahar dizisinde "Ömer" karakterini oynayan Ekim Mağden, yıllar sonra gündeme geldi.