İmamoğlu’na verdiği tepki ile konuşulmuştu! Oyuncu Metin Yıldız: Mahalle baskısı kuruyorlar

TELEFONLARIMA BİLE ÇIKMADI

Sosyal medyada İmamoğlu'na dair yaptığınız paylaşım çok konuşuldu...

Sosyal medyada büyük bir linç kültürü var. İnsanlar beğenmediklerinizi söyleyince başlıyorlar hakarete. Bu süreçte 'Hadi, niye susuyorsun?' diye büyük bir baskı var, özellikle de sanatçılara karşı. Bir belediye başkanı ya da vekil seçeceğimiz zaman bir beklenti ile oy kullanırız. Meydanlara çıkıp 'Biz sanatın önünü açacağız, biz şunu yapacağız, bunu yapacağız' diyerek 'her şey çok güzel olacak' sloganıyla yola çıkan belediye başkanına inandım ve onu destekledim. 2000 kilometre yol yapıp oy verdim. Sonra da seçilince ne telefonlarımıza çıktı ne de mailime geri döndü. Ben neden oy verdim o zaman? Bir başkan veya onun kurumundaki kültürle ilgili sorumlu insan size dönüş bile yapmazsa ne düşünürsünüz? Bugün peşinize takıldığınız adam, yarın size sırtını dönerse ne yapacaksınız diye sordum sosyal medyada. Haklı bir soru sordum ama linç kültürü hemen devreye girdi. Benim her zaman ortada bir duruşum oldu. Sahnede bile politik espri yapmam, farklı görüşten insanlar kırılmasın diye. Herkese eşit mesafede bir insan olmama rağmen, büyük bir lince maruz kaldım. Seçtiğiniz insanlara dikkat edin dedim diye hakarete uğradım. Yazımı okumadan eleştiriyorlar. Ben ne doğru biliyorsam onu söylüyorum.