İngiltere Dünya Kupası yıldızı Conor Gallagher’ın sevgilisi güzelliğiyle büyülüyor

Dünya Kupası'nda boy gösteren İngiliz futbolcu Conor Gallagher, bir süredir ünlü model Aine May Kennedy ile birliktelik yaşıyor. Yıldız futbolcunun sevgilisi Aine May Kennedy sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekiyor. İşte ünlü İngiliz futbolcu Conor Gallagher'in güzelliğiyle büyüleyen sevgilisi model Aine May Kennedy...