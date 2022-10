İngiltere'nin en zengin First Lady'si Akshata Murthy!

İngiltere'nin yeni başbakanı ülkenin eski Maliye Bakanı Rishi Sunak oldu. Gözler yeni first lady Akshata Murthy'e çevrildi. Başbakan Rishi Sunak'ın eşi Hindistanlı milyarder ve Infosys adlı teknoloji şirketinin kurucusu N.R. Narayana Murthy'nin kızı Akshata Murthy, şimdilerde İngiltere'nin en zengin First Lady'si olmaya hazırlanıyor. İşte yeni First Lady Akshata Murthy hakkında merak edilenler...