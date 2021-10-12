İrem Derici'nin bu sözleri çok konuşalacak. Ünlü şarkıcı katıldığı bir programda magazin gündemini oldukça ilgilendiren açıklamalarda bulundu.Güzel şarkıcı, Mustafa Sandal ile ilgili hangi itirafta bulundu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 12:33Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 13:47
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İrem Derici'den ilk aşk itirafı !
Açıklamalarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, Radyo ve Televizyon sunucusu Yasemin Şefik'in 'Yasemin Şefik +1' programının ilk konuğu oldu. Derici, programda anlattığı hikayelerle ve esprili yorumlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.
İstanbul trafiğinden bıktığını dile getiren İrem Derici; "Taksiye ne zaman binsem, magazin soruyorlar. "O onunla mı? Bu böyle mi?" diye. Ben nereden bileyim? Aynı evde mi yaşıyorum ünlülerle..." ifadelerini kullandı.
İrem Derici'den ilk aşk itirafı !
"ANA GİBİYDİM!" 34 yaşındaki ünlü şarkıcı, sözlerine "İlk bara gittiğimde 14 yaşındaydım. Katana gibiydim. Kimse yaş sormuyordu." diyerek devam etti. Gece hayatında ve yurt dışı konserlerinde yaşadığı ilginç anılarını da anlatan şarkıcı, "Yurt dışı konserlerine gidiyoruz. Gece 3'te sahne başlıyor. Adam diyor ki 'Düğün var, bitecek. Oradan buraya gelecekler'. Tıklım tıklım dükkan..."
İrem Derici'den ilk aşk itirafı !
"SAHNEDEYKEN KAFAMA İÇKİ ŞİŞESİ YEDİM!"
"Sahneye çıktım. Gece 3'te sahneye çıktığım için kafama içki şişesi yedim. Adama laf anlatmaya çalışıyorum. '12'den beri buradayım' dedim. Öyle de bir anım var." şeklinde konuştu.
İrem Derici'den ilk aşk itirafı !
"BENİM İÇİN KİMSE KAVGA ETMEDİ"
Derici'nin aşk hakkında anlattıkları ise Yasemin Şefik'i çok güldürdü. Şarkıcı, "Benim için iki erkek düello yapmadı. Mekanlarda olurdu öyle şeyler. Benim için kimse kavga etmedi. Ama biri bana baktı diye alkolün etkisiyle sinirlenen sevgilim gibi şeyler oldu..."