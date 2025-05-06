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Haberler Galeri İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı

İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Uzun süredir birlikte olduğu Ural Kaspar ile evlenen oyuncu İrem Helvacıoğlu, kısa bir süre önce hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bebeklerinin cinsiyetini duyurdu.

HABER MERKEZİ

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İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı
İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı

'Sen Anlat Karadeniz' dizisindeki rolü ile hafızalarda iz bırakan 35 yaşındaki oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan güzel haber geldi.

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İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı
İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Ekim ayında Ural Kaspar ile dünyaevine giren İrem Helvacıoğlu'ndan bebek müjdesi geldi. 3 aylık hamile olan ünlü oyuncu bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı
İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Önce bebeğinin cinsiyetini takipçilerine soran güzel oyuncu daha sonra cinsiyeti sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

Çektiği videoyu takipçileriyle paylaşan oyuncu, askıya pembe bebek elbisesi astı ve kızı olacağını müjdeledi.

İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı
İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı

'Hayatımıza renk, neşe ve mucize getirecek olan küçük kalbin kim olduğunu açıklamanın zamanı... Bakalım tahminler doğru mu?'

İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı
İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı