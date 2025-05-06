İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Uzun süredir birlikte olduğu Ural Kaspar ile evlenen oyuncu İrem Helvacıoğlu, kısa bir süre önce hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bebeklerinin cinsiyetini duyurdu.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 06 Mayıs 2025 16:33 Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 16:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





