Uzun süredir birlikte olduğu Ural Kaspar ile evlenen oyuncu İrem Helvacıoğlu, kısa bir süre önce hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bebeklerinin cinsiyetini duyurdu.
HABER MERKEZİ
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İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı
'Sen Anlat Karadeniz' dizisindeki rolü ile hafızalarda iz bırakan 35 yaşındaki oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan güzel haber geldi.