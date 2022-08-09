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Haberler Galeri İrem Helvacıoğlu: Estetik değil, sağlık!

İrem Helvacıoğlu: Estetik değil, sağlık!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Atv'nin sevilen dizileri 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Baş Belası'nda canlandırdığı karakterlerle izleyici karşısına çıkmış ve başarılı oyunculuğuyla çokça konuşulmuştu. Ünlü oyuncu son olarak geçirdiği burun operasyonuyla da gündeme gelmişti. İrem Helvacıoğlu önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını ayaküstü yanıtlayan oyuncu, geçirdiği burun operayonu üzerine, "Estetik değil de sağlık sorunlarından dolayı ameliyat oldum." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 9 Ağustos 2022 Salı 11:06 Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2022 Salı 11:15
İrem Helvacıoğlu: Estetik değil, sağlık!

Son olarak dijital bir platformda yayınlanan bir dizide rol alan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aralık ayında aşk yaşadığını duyurduğu ve dünyaedine girmesi beklenen gurme Yolaç Özcan ile geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde yollarını ayırma kararı almıştı.

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İrem Helvacıoğlu: Estetik değil, sağlık!

Birbirlerinin bazı özelliklerinin ters olduğunu ifade eden sevgililerin, 'fikir ayrılığı' nedeniyle konuşarak ilişkilerini noktalama kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Ünlü çiftin, ayrılığın ardından sosyal medya hesaplarından takipleşmeyi bırakması da dikkat çekmişti.

İrem Helvacıoğlu: Estetik değil, sağlık!

İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan'ın, daha önce de anlaşmazlık yaşayıp, iki kez ayrılığın eşiğinden döndüğü öğrenilmişti.

İrem Helvacıoğlu: Estetik değil, sağlık!

TAKİPÇİLERİNİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

32 yaşındaki güzel oyuncu, ayrılıktan sonra ise estetik yaptıran ünlüler kervanına katılmıştı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Helvacıoğlu'nun son pozunda yüzündeki değişiklik dikkatli takipçilerin gözünden kaçmamış; ünlü ismin burun estetiği yaptırdığı anlaşılmıştı.

İrem Helvacıoğlu: Estetik değil, sağlık!

HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

İrem Helvacığolu'nun estetikli hali, hayranlarını ikiye bölmüştü. Başarılı oyuncu için "Eski hali daha güzeldi" diyenler de, "Yakışmış" diyenlerde olmuştu.

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