İrem Helvacıoğlu: Estetik değil, sağlık!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Atv'nin sevilen dizileri 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Baş Belası'nda canlandırdığı karakterlerle izleyici karşısına çıkmış ve başarılı oyunculuğuyla çokça konuşulmuştu. Ünlü oyuncu son olarak geçirdiği burun operasyonuyla da gündeme gelmişti. İrem Helvacıoğlu önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını ayaküstü yanıtlayan oyuncu, geçirdiği burun operayonu üzerine, "Estetik değil de sağlık sorunlarından dolayı ameliyat oldum." ifadelerini kullandı.