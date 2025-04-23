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Haberler Galeri İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşanıyor mu? Ünlü çiftten şaşırtan hamle

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşanıyor mu? Ünlü çiftten şaşırtan hamle

Geçtiğimiz aylarda Ural Kaspar ile evlenen oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun 3 aylık hamile olduğu öğrenilmişti. Evlilikleri ile ilgili sürekli gündeme gelen çiftten şaşırtan bir hamle geldi. Çift sosyal medya hesabında birbirlerini takipten çıktı.

HABER MERKEZİ

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İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan şaşırtan hamle
İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan şaşırtan hamle

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir süredir beraber olduğu Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturmuştu.

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İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan şaşırtan hamle
İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan şaşırtan hamle

Sürpriz evlilik kararıyla hayranlarını şaşırtan ünlü çiftten Kaspar'ın düğün günü "Heyecanlı değilim" açıklaması başta olmak üzere birçok tavrı eleştirilmişti.

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan şaşırtan hamle
İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan şaşırtan hamle

BEBEK GELİYOR

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar'dan müjdeli haber geldi.

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan şaşırtan hamle
İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan şaşırtan hamle

Üç aylık hamile olduğu ortaya çıkan 35 yaşındaki İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar sosyal medyada aniden birbirlerini takipten çıktı.

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan şaşırtan hamle
İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan şaşırtan hamle

TEKRAR TAKİP ETTİ

Ünlü çift kısa bir süre sonra yeniden birbirlerini takip etmeye başladı. Çiftin sosyal medya hamlesi kafaları karıştırdı.