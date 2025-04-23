İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan şaşırtan hamle

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşanıyor mu? Ünlü çiftten şaşırtan hamle

Geçtiğimiz aylarda Ural Kaspar ile evlenen oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun 3 aylık hamile olduğu öğrenilmişti. Evlilikleri ile ilgili sürekli gündeme gelen çiftten şaşırtan bir hamle geldi. Çift sosyal medya hesabında birbirlerini takipten çıktı.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 23 Nisan 2025 10:37 Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





