İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşanıyor mu? Ünlü çiftten şaşırtan hamle
Geçtiğimiz aylarda Ural Kaspar ile evlenen oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun 3 aylık hamile olduğu öğrenilmişti. Evlilikleri ile ilgili sürekli gündeme gelen çiftten şaşırtan bir hamle geldi. Çift sosyal medya hesabında birbirlerini takipten çıktı.
HABER MERKEZİ
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İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan şaşırtan hamle
Oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir süredir beraber olduğu Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturmuştu.