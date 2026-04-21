HaberlerGaleri İrem Helvacıoğlu-Ural Kaspar boşanmasının detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken soyadı detayı
İrem Helvacıoğlu-Ural Kaspar boşanmasının detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken soyadı detayı
Evlilikleri ile çok konuşulan oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar'ın boşanmasına dair detaylar ortaya çıktı. 'Çocuğun okul masrafına karışmam' diyen Kaspar, çocuğa Helvacıoğlu soyadının verilmesini de kabul etti.
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
2024'te evlenen ve 2025'in ekim ayında kızları Sora'yı kucaklarına alan oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Hürriyet'in haberine göre, evlilikleri tek celsede biten çiftin 6 aylık kızları Sora'nın velayeti anneye verildi. Dava süresince avukatlığını Kübra Nur Aslan'ın yürüttüğü Helvacıoğlu, kızına kendi soyadını verebilmek için boşandığı eşiyle anlaştı.
Kaspar'ın herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızına 'Helvacıoğlu' soyadının verilmesini kabul ettiği öğrenildi.
'OKUL MASRAFINA KARIŞMAM'
İddiaya göre; soyadı krizi bir restleşmeden doğdu. Kaspar, ayrılık sürecinde oyuncuya "Tazminat ve nafaka ödemem, çocuğun okul masrafına da karışmam" dedi.
Bunun üzerine Helvacıoğlu "O zaman soyadını da verme" diyerek rest çekti. İşletmeci "Olur" yanıtını verince de boşanma protokolüne çocuğun soyadıyla ilgili madde dahil edildi.