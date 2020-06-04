  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Özcan Deniz'in ilk eşi herkesi şaşırttı!

İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Özcan Deniz'in ilk eşi herkesi şaşırttı!

İstanbullu Gelin dizisinde gösterdiği başarılı performans ile milyonları kendisine hayran bırakan Özcan Deniz sosyal medyayı sallamıştı. İstanbullu Gelin dizisinin final yapmasının ardından, özel hayatıyla gündeme gelen ve Feyza Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in daha önce de evlendiğini ve bu evliliğini kendinden yaşça büyük biriyle yaptığını biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşinin yaptığı açıklamalar da unutulmazlar arasında. Başta Özcan Deniz olmak üzere birçok ünlü ismin çok şaşıracağınız eski eşleri...

Giriş Tarihi: 4 Haziran 2020 Perşembe 16:28
İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Özcan Deniz'in ilk eşi herkesi şaşırttı!

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri milyonları kendisine hayran bırakan Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile boşanması gündeme bomba gibi düştü. Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in daha önce bir kere daha evlendiğini biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşini görüp, açıklamalarını okuyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Özcan Deniz'in ilk eşi herkesi şaşırttı!

İşte başta Özcan Deniz olmak üzere birçok ünlü ismin bilinmeyen eşleri..

İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Özcan Deniz'in ilk eşi herkesi şaşırttı!

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Özcan Deniz'in ilk eşi herkesi şaşırttı!

Seda Sayan-Sinan Engin

İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Özcan Deniz'in ilk eşi herkesi şaşırttı!
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Demet Özdemir ve Can Yaman barıştı mı? O iddia gündeme bomba gibi düştü!
Demet Özdemir ve Can Yaman barıştı mı? O iddia gündeme bomba gibi düştü!
  • SON DAKİKA