Haberler Galeri İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Özcan Deniz'in ilk eşi herkesi şaşırttı!

İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Özcan Deniz'in ilk eşi herkesi şaşırttı!

İstanbullu Gelin dizisinde gösterdiği başarılı performans ile milyonları kendisine hayran bırakan Özcan Deniz sosyal medyayı sallamıştı. İstanbullu Gelin dizisinin final yapmasının ardından, özel hayatıyla gündeme gelen ve Feyza Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in daha önce de evlendiğini ve bu evliliğini kendinden yaşça büyük biriyle yaptığını biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşinin yaptığı açıklamalar da unutulmazlar arasında. Başta Özcan Deniz olmak üzere birçok ünlü ismin çok şaşıracağınız eski eşleri...

Giriş Tarihi: 4 Haziran 2020 Perşembe 16:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





