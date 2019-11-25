İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek'in yaşını duyanlar hayrete düştü

31 Mayıs 2019'da final bölümü ile ekrana gelen ve 18 Kasım 2019 tarihinden itibaren eski bölümleri yayınlanmaya başlayan İstanbullu Gelin'in oyuncuları da yine dikkatleri üzerine çekti. İstanbullu Gelin'in eski bölümlerini izlemek isteyen diziseverler tarafından, dizide İpek olarak tanıdığımız Dilara Aksüyek merak konusu oldu. Dizinin takipçileri tarafından 'İstanbullu Gelin İpek kim' sorusundan sonra 'Dilara Aksüyek kaç yaşında' sorusu merak konusu oldu. Bakın İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek kaç yaşındaymış!