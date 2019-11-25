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İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek'in yaşını duyanlar hayrete düştü

31 Mayıs 2019'da final bölümü ile ekrana gelen ve 18 Kasım 2019 tarihinden itibaren eski bölümleri yayınlanmaya başlayan İstanbullu Gelin'in oyuncuları da yine dikkatleri üzerine çekti. İstanbullu Gelin'in eski bölümlerini izlemek isteyen diziseverler tarafından, dizide İpek olarak tanıdığımız Dilara Aksüyek merak konusu oldu. Dizinin takipçileri tarafından 'İstanbullu Gelin İpek kim' sorusundan sonra 'Dilara Aksüyek kaç yaşında' sorusu merak konusu oldu. Bakın İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek kaç yaşındaymış!

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2019 Pazartesi 17:42 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2019 Pazartesi 17:45
İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek'in yaşını duyanlar hayrete düştü

İstanbullu Gelin'in eski bölümlerini izleyen diziseverler tarafından dizinin oyuncuları da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak dizide İpek olarak adından söz ettiren güzel oyuncu Dilara Aksüyek dikkatleri üzerine çekti. Dilara Aksüyek'i yakından tanımak isteyen dizinin takipçileri tarafından başarılı oyuncunun yaşı merak konusu oldu. İşte Dilara Aksüyek ve ünlülerin yaşları...

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İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek'in yaşını duyanlar hayrete düştü

PINAR ALTUĞ

2 Eylül 1974

İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek'in yaşını duyanlar hayrete düştü

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek'in yaşını duyanlar hayrete düştü

YAĞMUR ATACAN

19 Mayıs 1983

İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek'in yaşını duyanlar hayrete düştü

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

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