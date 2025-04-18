Üzümcü ilk yaptığı toplantılarda, sürekli "Ben bu projeleri gerçekleştiremezsem benden hesap sorun. Gerçekleştiremezsem zaten Ocak'ta giderim" ifadesini kullandığı için; sanatçılar, kurumda yaşanan gerilemeyi, gerçekleşmeyen projeleri, kurumda bozulan barışa dair soruları ve sorunlarını bir toplantıda konuşmak istediklerini belirtiyorlar.

'TEHDİT EDİP HESAP SORDU'

Genel Sanat Yönetmeni Üzümcü, soruları yazılı istediğini, isim belirtmek zorunda olunmadığını, hatta toplantı sırasında bile sorabileceklerini söylüyor. Bu güvence üzerine sanatçılar, isimlerini belirtmeksizin, bazı soruları seçilmiş yönetim kurulu üyesi vasıtasıyla kendisine iletiyorlar. Toplantı günü ilk kez kamera kurulduğunu gören sanatçılara, bir de görüntü kaydına itiraz etmediklerine dair bir belge imzalatılıyor. Çalışanlar gergin bekleyiş içinde iken, yardımcısı Harun Özer elinde cep telefonu ile sahneye çıkıyor. Kendisinin de kayıt aldığını, telefonu masaya vurarak tehditkâr ifadelerle, kurum içinde konuşulanların dışarıya taşındığını söylüyor. Ardından Genel Sanat Yönetmeni Üzümcü, tehditkâr bir havayla, seçtiği bazı soruları, tek tek yüksek sesle okuyarak hesap sormaya kalkışıyor: "Kim yazdı bunu, ha?! Kim yazdı?"... "Bu ahlaksız soruları sormaya cüret eden kim?"