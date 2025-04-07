Justin Bieber Aleyna Tilki’yi takibe aldı

"Sürekli kulağıma bir şeyler söylüyordu. Ben de bunu yapmamasını rica ettim. Sonra bana masa ayarlatacağını söyledi. Ben de kendime söylediğim kahveden bir fincan ikram ederek teşekkür ettim. O da bana gitmesi gerektiğini söyledi. İki tane kadın bir anda fırladı masadan ve çocukla fotoğraf çekildiler. Garsona dönüp dedim ki 'O kimdi tam olarak?'. Garson dedi ki 'Justin Bieber'. Ben orada şok oldum."