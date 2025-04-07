Justin Bieber Aleyna Tilki’yi takibe aldı

Sosyal medya paylaşımları ve şarkıları ile çok konuşulan Aleyna Tilki'yi dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber takibe aldı. Sosyal medyadaki bu hamle, Tilki nin 2022 yılında söylediği "Justin bana yürümüştü" sözlerini hatırlattı.
HABER MERKEZİ
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Şarkıcı Aleyna Tilki, gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.
Sık sık dünyaya açılmak istediğini dile getiren 25 yaşındaki Aleyna Tilki, dünyaca ünlü bir isimle takipleşmeye başladı.
Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi sosyal medya hesabından takibe aldı. İkili birbirlerini takip etmeye başladı.
"JUSTIN BANA YÜRÜMÜŞTÜ"
Bu takip hamlesinin ardından Aleyna Tilki'nin 2022 yılında katıldığı bir YouTube programında Bieber ile ilgili sözleri gündem oldu.
Justin Bieber'ın Los Angeles'ta bir otel lobisinde kendisiyle konuşmak istediğini iddia eden Aleyna Tilki, "Justin Bieber bana yürümüştü" demişti.
Tilki, masa için beklerken yanındaki kişinin Bieber olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:
"Sürekli kulağıma bir şeyler söylüyordu. Ben de bunu yapmamasını rica ettim. Sonra bana masa ayarlatacağını söyledi. Ben de kendime söylediğim kahveden bir fincan ikram ederek teşekkür ettim. O da bana gitmesi gerektiğini söyledi. İki tane kadın bir anda fırladı masadan ve çocukla fotoğraf çekildiler. Garsona dönüp dedim ki 'O kimdi tam olarak?'. Garson dedi ki 'Justin Bieber'. Ben orada şok oldum."