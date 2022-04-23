Kadir Doğulu'dan Serra Arıtürk sorusuna yanıt: Allah yardımcısı olsun!

Bir televizyon programına konuk olan Onur Akay, bir dönem adı Serra Arıtürk ile anılan ve oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu hakkında gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulunmuş ve "Serra Arıtürk oyuncu partneriydi Kadir Doğulu'nun. Onunla imam nikâhlı evlendiğini söyleyenler var." ifadelerini kullanmıştı. Önceki akşam ise oyuncu Neslihan Atagül eşinin 39'uncu yaş günü için Fişekhane'deki bir mekanda sürpriz parti hazırladı. Dostlarıyla biraraya gelen çift, mekan çıkışı basın mensuplarıyla sohbet etti. Kadir Doğulu kendisine sorulan Serra Arıtürk iddiasına, "Allah yardımcısı olsun o haberi yapanın. Bu soruyu bana değil yapana sorun." ifadelerini kullanarak kahkaha attı.