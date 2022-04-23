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Haberler Galeri Kadir Doğulu'dan Serra Arıtürk sorusuna yanıt: Allah yardımcısı olsun!

Kadir Doğulu'dan Serra Arıtürk sorusuna yanıt: Allah yardımcısı olsun!

Bir televizyon programına konuk olan Onur Akay, bir dönem adı Serra Arıtürk ile anılan ve oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu hakkında gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulunmuş ve "Serra Arıtürk oyuncu partneriydi Kadir Doğulu'nun. Onunla imam nikâhlı evlendiğini söyleyenler var." ifadelerini kullanmıştı. Önceki akşam ise oyuncu Neslihan Atagül eşinin 39'uncu yaş günü için Fişekhane'deki bir mekanda sürpriz parti hazırladı. Dostlarıyla biraraya gelen çift, mekan çıkışı basın mensuplarıyla sohbet etti. Kadir Doğulu kendisine sorulan Serra Arıtürk iddiasına, "Allah yardımcısı olsun o haberi yapanın. Bu soruyu bana değil yapana sorun." ifadelerini kullanarak kahkaha attı.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 13:28 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 14:28
Kadir Doğulu'dan Serra Arıtürk sorusuna yanıt: Allah yardımcısı olsun!
Kadir Doğulu’dan Serra Arıtürk sorusuna yanıt: Allah yardımcısı olsun!

Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, geçtiğimiz günlerde ise tek kişilik bir gösteriyi izlemeye gitmişlerdi.

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Kadir Doğulu'dan Serra Arıtürk sorusuna yanıt: Allah yardımcısı olsun!
Kadir Doğulu’dan Serra Arıtürk sorusuna yanıt: Allah yardımcısı olsun!

HAMİLELİK CEVABI

Eşi Neslihan Atagül'ün karnını okşayan Doğulu'ya "Neslihan Hanım'ın karnını okşadınız, bize bir mesaj mı bu? Hamile mi yoksa Neslihan Hanım?" sorusu yöneltilmişti.

Kadir Doğulu'dan Serra Arıtürk sorusuna yanıt: Allah yardımcısı olsun!
Kadir Doğulu’dan Serra Arıtürk sorusuna yanıt: Allah yardımcısı olsun!

HAMİLELİK CEVABI

Eşi Neslihan Atagül'ün karnını okşayan Doğulu'ya "Neslihan Hanım'ın karnını okşadınız, bize bir mesaj mı bu? Hamile mi yoksa Neslihan Hanım?" sorusu yöneltilmişti.

Kadir Doğulu'dan Serra Arıtürk sorusuna yanıt: Allah yardımcısı olsun!
Kadir Doğulu’dan Serra Arıtürk sorusuna yanıt: Allah yardımcısı olsun!

Ünlü oyuncudan yanıt gecikmemişti. Kadir Doğulu, gülerek "Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz" ifadelerini kullanmıştı.

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Ardından Neslihan Atagül de eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı karelerle kutlamıştı. Birlikte çekilen bir dizi fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, eşine, "İyi ki doğdun sevgilim. Doğduğun gün kutlu, olduğun her gün şölen senin! Seni çok seviyorum" şeklinde seslenmişti.

Kadir Doğulu'dan Serra Arıtürk sorusuna yanıt: Allah yardımcısı olsun!
Kadir Doğulu’dan Serra Arıtürk sorusuna yanıt: Allah yardımcısı olsun!

"İLLA AĞLATACAKSINIZ!"

Şimdilerde ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu ise, "Ben de seni çok seviyorum. İlla ağlatacaksınız bugün..." diyerek, duygulandığını ifade etmişti. Çiftin gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi görmüştü. Sosyal medya kullanıcıları Doğulu'ya kutlama mesajları yağdırmıştı.

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