Kalk Gidelim'in Nurcan'ı Ayça Varlıer yaşıyla hayranlarını şaşırttı

TRT ekranlarının sevilen dizisi Kalk Gidelim'in oyuncuları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı, Erkan Sever ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor. Son olarak dizide Nurcan Dal karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ayça Varlıer, yaşıyla gündem oldu. Sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alan güzel oyuncu hakkında, 'Kalk Gidelim Nurcan'ın gerçek adı ne, Ayça Varlıer kimdir, Ayça Varlıer nereli' sorularından sonra 'Ayça Varlıer kaç yaşında' sorusu yanıtı en çok araştırılanlar arasına girdi. Bakın Ayça Varlıer kaç yaşındaymış...