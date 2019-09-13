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Kalk Gidelim'in Nurcan'ı Ayça Varlıer yaşıyla hayranlarını şaşırttı

TRT ekranlarının sevilen dizisi Kalk Gidelim'in oyuncuları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı, Erkan Sever ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor. Son olarak dizide Nurcan Dal karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ayça Varlıer, yaşıyla gündem oldu. Sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alan güzel oyuncu hakkında, 'Kalk Gidelim Nurcan'ın gerçek adı ne, Ayça Varlıer kimdir, Ayça Varlıer nereli' sorularından sonra 'Ayça Varlıer kaç yaşında' sorusu yanıtı en çok araştırılanlar arasına girdi. Bakın Ayça Varlıer kaç yaşındaymış...

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 20:05 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 20:10
Kalk Gidelim'in Nurcan'ı Ayça Varlıer yaşıyla hayranlarını şaşırttı

Kalk Gidelim'in yeni sezon tanıtım fragmanını izleyen dizinin takipçileri yeni bölümü heyecanla beklemeye başladı. 'Kalk Gidelim ne zaman başlıyor, Kalk Gidelim yeni bölüm/ yeni sezon ne zaman' sorularından sonra dizide Nurcan karakterindeki performansıyla izleyiciden tam not alan Ayça Varlıer'in yaşı merak konusu oldu. İşte Ayça Varlıer ve ünlülerin yaşları...

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Kalk Gidelim'in Nurcan'ı Ayça Varlıer yaşıyla hayranlarını şaşırttı

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

Kalk Gidelim'in Nurcan'ı Ayça Varlıer yaşıyla hayranlarını şaşırttı

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

1 NİSAN 1986

Kalk Gidelim'in Nurcan'ı Ayça Varlıer yaşıyla hayranlarını şaşırttı

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

Kalk Gidelim'in Nurcan'ı Ayça Varlıer yaşıyla hayranlarını şaşırttı

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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