Kalk Gidelim'in Nurcan'ı Ayça Varlıer'in yaşını duyanlar inanamadı

TRT'nin sevilen dizisi Kalk Gidelim'in oyuncuları yine dikkatleri üzerine çekti. Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan Ufuk Özkan, Mehtap Bayrı, Erkan Sever gibi ünlü isimlerden sonra Ayça Varlıer de merak konusu oldu. Dizideki Nurcan Dal karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan güzel oyuncu yaşıyla gündem oldu. 'Kalk Gidelim Nurcan'ın gerçek adı ne, Ayça Varlıer kimdir, Ayça Varlıer nereli' sorularından sonra 'Ayça Varlıer kaç yaşında' sorusu en çok araştırılanlar arasına girdi. Bakın Ayça Varlıer kaç yaşındaymış...