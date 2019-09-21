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Kalk Gidelim'in Nurcan'ı Ayça Varlıer'in yaşını duyanlar inanamadı

TRT'nin sevilen dizisi Kalk Gidelim'in oyuncuları yine dikkatleri üzerine çekti. Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan Ufuk Özkan, Mehtap Bayrı, Erkan Sever gibi ünlü isimlerden sonra Ayça Varlıer de merak konusu oldu. Dizideki Nurcan Dal karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan güzel oyuncu yaşıyla gündem oldu. 'Kalk Gidelim Nurcan'ın gerçek adı ne, Ayça Varlıer kimdir, Ayça Varlıer nereli' sorularından sonra 'Ayça Varlıer kaç yaşında' sorusu en çok araştırılanlar arasına girdi. Bakın Ayça Varlıer kaç yaşındaymış...

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 22:51 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 22:54
Kalk Gidelim'in Nurcan'ı Ayça Varlıer'in yaşını duyanlar inanamadı

Kalk Gidelim'in Nurcan'ı Ayça Varlıer dizideki performansından sonra bu kez yaşıyla hayranlarının dikkatini çekti. İşte Ayça Varlıer ve ünlülerin yaşları...

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Kalk Gidelim'in Nurcan'ı Ayça Varlıer'in yaşını duyanlar inanamadı

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

Kalk Gidelim'in Nurcan'ı Ayça Varlıer'in yaşını duyanlar inanamadı

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

1 NİSAN 1986

Kalk Gidelim'in Nurcan'ı Ayça Varlıer'in yaşını duyanlar inanamadı

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

Kalk Gidelim'in Nurcan'ı Ayça Varlıer'in yaşını duyanlar inanamadı

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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